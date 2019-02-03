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Belediye başkanı gibi çalışan muhtar adayı

Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Muhtar Adayı Birsen Çulha, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde azaları ile birlikte sahada tek tek evleri dolaşıyor.

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Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Muhtar Adayı Birsen Çulha, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde azaları ile birlikte sahada tek tek evleri dolaşıyor.

“MAHALLEMİZİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

“Mahallemizi birlikte yöneteceğiz” sloganı ile sahada aktifliği ile dikkat çeken Çulha, çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışından yana olduğunu belirtti. Birsen Çulha, "Mahallemi çok seviyorum Mahalle halkının sorunları ile dertleriyle dertlenmek. Onların mutluluklarına ortak olmak bana büyük haz veriyor" dedi.

MAHALLE TOPLANTILARI DÜZENLEYECEK

Vaatlerini açıklayan Çulha, “Mahallemde belli periyotlarda toplantılar düzenleyerek, halkımızın talep ve önerilerini yerinde dinleyerek şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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