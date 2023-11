Diliskelesi sakinleri mağdur

Dilovası Diliskelesi Mahallesinde esnafın ve mahalle halkının sorunlarını dinleyen HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, mahalle sakinlerinin sorunlarını meclise taşıyacağını söyledi.Mahalle halkı ile bir araya gelen Gergerlioğlu, “Diliskelesi sakinleriyle muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz ve vatandaşların sorunlarını dinliyoruz. Diliskelesi’nde yoğun bir şekilde hissedilen sorunların başında tapu kadastro sorunları var. Tapular ile ilgili sorunlar var! Kronik sorunlar var! Mahkemelere intikal etmiş sorunlar var ve bölge halkı bu durumun çözülmesini istiyor. Ulaşım ve otobüs taşımacılığı ile ilgili sıkıntılar var.” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleriyle söyleşi yapan Gergerlioğlu, Sözü mahalle sakinlerine bıraktığını belirtti. Diliskelesi’nde yaşayan vatandaşlar şöyle konuştu;

Osman Gögsügüzel: Mahallemizdeki en başlıca sorun imar sorunudur. Bu imar sorunundan dolayı mağdur olan birçok vatandaşımız var. Önceki belediyeler döneminde yanlış kararlar alınmış, bazı vatandaşlarımıza tapular verilmiş ama bu tapuların sonradan başka sahipleri çıkmış. Bundan dolayı vatandaşlar şu anda mahkemelik durumdalar.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Sahipli yere tapu verilmiş ve ilk sahibi de gelmiş.

Osman Gögsügüzel: Evet şu anda hem kira bedelini istemekte hem de tahliye talebinde bulunmaktadırlar. Mahkemeler de: “Gidin kendi aranızda anlaşın, uzlaşın gibi şeyler çıkarıyorlar. İlk sahibi de büyük meblağlar, paralar istiyor. Vatandaşlar bu konuda mağdur. 170 kişiyiz, 170 kişinin tapusu çıkmış durumda, bu çıkan tapuların içerisinde belediye hissesi dediğimiz her arsada 15 metreden başlayarak, 20-30-40 metrelere kadar hisseler var. Vatandaşlara ait olan arsalara belediye hissesi konulmuş.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Bir de belediye hissesi ile beraber tapu almışlar.

Osman Gögsügüzel: Defterdarlık, Hazine, Belediyeden ayrı ayrı hak talep ediyor. Bunların birleştirilmesi gerekiyor. Vatandaşa daha uygun fiyatlarda verilmesi gerekiyor. Şu andaki ekonomik durum çok kötü. İnsanlar bunu ödeyemiyor, fiyatların aşağı çekilmesi gerekiyor. M2 fiyatı en son duyduğumuz kadarıyla, 900 ila 1900 TL arasında farklılık gösteriyor. Bunu vatandaş ödeyemez! Vatandaşa daha uygun fiyatta bunun verilmesi gerekiyor.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Toplam kaç aile sorunu yaşıyor Diliskelesi’nde?

Osman Gögsügüzel: Diliskelesi’nin yaklaşık 3/2’si bu sorun ile şu anda karşı karşıya. Bu başlı başına bir sorun, tamam, tapular çıkıyor veriliyor, ben kendim de tapumu aldım. Ben Hazine’den aldım, 5 senelik yaptılar, o zamanki şartlarda çok uygundu ama şu andaki vatandaşlarımız gerçekten çok mağdur durumda. Mahallemizin bazı alanlarında özellikle Necmettin Erbakan Parkı’nın olduğu alanda orman şerhi vardı bunu kaldırdılar, bir türlü Meclis’e getirmiyorlar, belediye meclisine getirip bunu halka sunmuyorlar. Orman şerhi kalktı ama bu belediye meclisinde parsellenmesi ve tapulaştırılması gerekiyor. Şu anda orada ikamet eden barınan birçok insan var. Onlar da mağdur durumdalar. Belirsizlik var. Diliskelesi Mahallesi’ndeki 710-711-712-713-715-716-717 ve 720’ye kadar oturan vatandaşlar Cumartesi Pazarının alanına çok uzaktalar. 3-4 km. yürüyerek pazara gidiyorlar. Biz bunu defalarca dile getirdik, ben kendim dilekçeler yazdım, pazarın 712 sokakta kurulması gerektiğine dair çok müsait bir yer olduğunu söyledim. Oraya Cuma veya Perşembe günü kurulmasını talep ettik. Çünkü Perşembe ve Cuma günü Dilovası’nda herhangi bir yerde Pazar kurulmuyor. Pazar oraya getirilebilir. Bu konuda da mağduriyetimizin giderilmesi gerekiyor. Aynı sokaklarda yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım sorunu var. Burada yaşayan yaşlı insanlar var. Engelli insanlarımız var. Hamile kardeşlerimiz var. Çocuklu olan ailelerimiz var, bunlar ulaşım durağına çok uzaktalar. Belediyenin ulaşım araçlarının bu güzergahların da içine alarak bu sorunun giderilmesini talep ediyoruz. Toplu taşımada biz de ücret ödüyoruz ama maalesef ki bize çok uzak yerlerde. Diliskelesi eski son durakta iniyoruz, en az 1.5-2 km yürümek zorunda kalıyoruz. Oksijen tarafına var, alt taraflara var, cadde boyunda ulaşım var ama sadece Hanibaba Semt Konağı’nın olduğu bölgeye maalesef ulaşım araçları bugüne kadar hiç girmedi. Güzergahta değişiklik talep ediyoruz. 710 sokakta başlayıp, 712 sokaktan dönüp tekrar son duraktan Oksijen’e gitmesi gerekiyor. Bu şekilde de bunu dile getirdik. Çocuk parkı gibi sosyal alanlarımız yok. Bahsettiğimiz bölgede yaşayan insanların çocukları eğitim için, kimisini Polisan İlköğretim Okulu’na yazmışlar, kimisini Can Duyar İlköğretim Okulu’na kimisini de Can Gülmen İlköğretim Okulu’na yazılmış. Şehit Mehmet Kocabay Ortaokulu var orada da en yukarıda oturan çocuğu Can Gülmen’e yazmışlar. Çok mesafe var. Öğretmen yetersizliği var. Branşlı öğretmen yetersizliği var. Ziraat Fakültesini bitirmiş bir insana edebiyat dersini verdirirsen eğitimin kalitesi ne olur sizin takdirinize bırakıyoruz. Anadolu Otoyolu var otoban dediğimiz, Hanibaba Semt Konağı’nın olduğu bölgede Dilovası’na bağlantı olacak şekilde üst geçit talebimiz vardı. Bunu defalarca dile getirdik, tamam dediler. Ben kendim de dilekçe yazdım, Nizamettin Karadağ ile birlikte. Dilekçeyi yazdık, sunduk, proje var, hazır ama geçiştirildik. Ulaşım problemi eğer ki orada üst geçit yapılırsa zaten araçlar o güzergahı kullandığı zaman hiç problem çıkmayacak şekilde buradaki insanlarda o ulaşım derdinden kurtulacaklar. Oradan geçip son duraktan sonra Oksijen’e doğru gidecekler.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Su alma olayı nasıl yaşanıyor?

Osman Gögsügüzel:Yağmur yağdığı zaman Yazıcıoğlu köprüsünün altında su birikiyor insanlar 4-5 saat mahsur kalıyor. Daha önce düğün salonu olarak mahallenin kullandığı Karslılar Derneği vardı. Karslılar Derneği ne olduysa birilerine peşkeş çekildi. Kimyasal depo alanı olarak kullanılmaya başladı. Kimyasal depo alanı olarak büyük tepkiler sonucunda kimyasallar kaldırıldı ama orası bir türlü halkın hizmetine sunulmadı. Bunu ben bizzat dile getirdim, başkan ile konuştum, söz verdi dedi ki: “Biz bunu tekrar halkın hizmetine sunacağız.” dedi, onu da bekliyoruz. Devlet Hastanesi’ndeki doktor yetersizliği had safhada. Ulaşım çok pahalı. 13 TL, buradan Dilovası. Dilovası’ndan hastane 13 TL toplam 26 TL. Gelişi de var 52 TL. Buradan direkt araç var Devlet Hastanesi’ne ama saatte bir var. Biz bu konuda çok mağduruz.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Hem 52 TL hem de uzun bir sürede ancak gidebiliyorsunuz.

Osman Gögsügüzel: Buradan hastaneye gidip gelmemiz en azından 3 saatimizi alıyor. Halbuki 4-5 km yol. Evinizden çıktığınız zaman hastaneye gidebilmeniz için uzun bir süre geçiyor. Hastanede bütün branşlarda hekim yetersizliği var. Burada Devlet Hastanesi var diyoruz, biz kalkıp kendi ilçemizde olan Devlet Hastanesi’ni bırakıp Gebze’ye, İzmit’e neden gidelim? Gece vakitlerinde ağır hasta götürüyoruz Dilovası Devlet Hastanesi’ne pratisyen hekimler var. Bunlar ne kadar yeterli olabilecek? Siz bir hekimsiniz sizin takdirinize bırakıyoruz. Kadın Doğum, Diş ve Dahiliye var. Doktor bulamıyoruz. Kulak Burun Boğaz, Üroloji doktoru yok. 60 bin kişinin yaşadığı bir yer. Gündüz buranın nüfusu 250 bin ila 300 bine çıkıyor.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Peki vatandaş ne yapıyor?

Osman Gögsügüzel: Vatandaşlar başka hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor, devlet hastanelerinde randevu bulamıyor. Dilovası’nın nüfusuna göre hastane iyi ama yetersiz. Eğer ki burada bütün dallarda polikliniklerde doktor olsa da başka yere gitmek zorunda kalmasak.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Ben bu konuyu aylardır Meclis’te gündem ediyorum, Dilovası Devlet Hastanesi konusunu. Başhekim ile de gittim konuştum, bir hekim olarak da hastaneyi teftiş ettim, dinledim Başhekim’den ne yapıldığını maalesef çok üzücü bir tablo var. Hastane çalışmıyor! Hastane sağlık ocağına dönmüş neredeyse! Bütün uzman doktorlar yok, genel cerrahi ameliyat yapmıyor, kadın doğumcu izne ayrılmış kadın doğum polikliniği yok, doğum yapılmıyor. Göz yok, KBB yok, tüm bunlara vakıfız ve Meclis’te gündem ettim. Böyle iş mi olur dedik! 60 bin kişilik bir nüfus ve vatandaş hizmet alamıyor. Baskı yaptık bunu söylemeye devam edeceğiz. Bu skandal bir durum. Vatandaş burada hem hastaneye giderken mağduriyet yaşıyor, var olan hastane de doğru düzgün hizmet vermiyor. Yatan hasta kaç tane var dedim? Yatan hasta yok dediler! 52 tane yatak varmış, yatan hasta niye yok? Çünkü doktor yok! Doğru düzgün doktor olmadığı için hasta yatmıyor. Böyle iş mi olur! Güzel bir tesis yapılmış, doktor gelsin, doğru düzgün çalıştır, teşvik et ama maalesef bu konuda önemli eksiklikler var. Biz konuyu takip edeceğiz, diğer konuları da.

Osman Gögsügüzel: Doğubeyazıtlıların yoğun olarak oturduğu alana Doğubeyazıt Mahallesi deniliyor Diliskelesi içinde, sosyal alan yok, çocukların oyun oynayacağı vakit geçireceği herhangi bir spor alanı yok. Yaşlılarımız için oturma alanı yok. Orada yapılan bir Hanibaba Taziye evi dediğimiz semt konağı var bir de hizmete sokulan küçük bir park var. Yetersiz kalıyor. Çocuklar yolların üzerinde, caddelerin üzerinde oyun oynuyorlar. Oyun oynayacak yer bulamadığı zaman mecburen oralarda oynuyor. Bu konuda da mağduruz.

Ercan Kılıç: Diliskelesinde oturuyorum. Bizim de tapu sorunumuz var. imar barışı olarak aldık, ne şuurlandırma geldi ne yansıması oldu. Herhangi bir şey söylenmedi. Mağduruz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. 2018’den şu ana kadar kimse gelmedi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Bu konuyu da takip edeceğiz.

Osman Gögsügüzel: Mahallemizde bulunan parklarda maalesef uyuşturucu bağımlıları, özellikle Necmettin Erbakan parkında madde bağımlısı dediğimiz gençler buralarda durmaktalar. Ben burada emniyet müdürlüğüne de seslenmek istiyorum; mahallemizde yeteri kadar akşam ve gece vakitleri devriye atılmıyor. Gençlerimiz her türlü illete açık durumda.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Uyuşturucuya kolay mı ulaşıyorlar?

Osman Gögsügüzel: Nasıl ulaştıklarını bilemiyoruz ama gençlerimiz maalesef uyuşturucu pençesine giriyorlar bir şekilde. Burada emniyet müdürlüğünün de gece vakitlerinde en az 3-5 defa devriye atması gerekiyor. Bu konuda da büyük mağduriyetler yaşıyoruz. Çok yakın zamanda gördük, mahallede yaşayan insanların birçoğu gördü. Uyuşturucu probleminden dolayı vefat edenler oldu mağduriyetler yaşayanlar, tedavi görenler oldu. Bu konuda yardım istiyoruz.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Dilovası İlçe Başkanımız Sabri Uçar’ın da söyleyecekleri var.

Sabri Uçar: Arkadaşlar sorunlara değindiler buradaki sorunlara; tapu, ulaşım, sağlık sorunlarına, uyuşturucuya değindiler. Oksijen dediğimiz Osmangazi Köprüsü’nde en lüks diye tabir ettikleri tesis ve civarında sabahlara kadar uyuşturucu tüketiyorlar. Dilovası’nda daha önce bu konu ile ilgili Sayın Vekilimiz ile birlikte basın açıklaması yapmıştık ve bununla ilgili kurumlar kendi göstermeleri gereken duyarlılığı gösteremediler, halen aynı şekilde sürdürülüyor ve devam ediyor. Bunların devam etmemesi için yetkili dediğimiz mülki amir, emniyetin bunları önlemesi gerekiyor. Gerekirse sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, kanaat önderleri el birliği ile de birbirimize yardımcı olabiliriz, biz bu teklifi daha önceden de götürmüştük. Maalesef bunun karşılığını alamadık.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Uyuşturucu meselesi ile ilgili Dilovasında bir açıklama yapmıştık ama vatandaşlarımız hala uyuşturucu meselesinin devam ettiğini söylüyor. Buradan Dilovası Kaymakamı, Kocaeli Valisi, Dilovası Emniyet Müdürü’nü tekrar uyarıyoruz; biz açıklama yaptık kendileri hafife alıyorlar fakat vatandaş diyor ki uyuşturucu meselesi devam ediyor, Oksijen tesisi civarında ve birtakım yerlerinde gençler devriye eksikliğinden dolayı bu tür maddeleri kolayca bulup kullanabiliyor.

Murat Demir: Diliskelesi’nde esnafım. 30 yıldır burada ikamet ediyoruz, 30 yıldır emlak, çöp vergisi veriyoruz ama arsalarımızı tapularımızı alamıyoruz. Evlerimiz eski 30-35 yıllık binalarımız var, yıkamıyoruz tapumuz olmadığı için nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ya bizi çıkarsınlar yada tapularımızı versinler çözüm istiyoruz.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: İlgili bakanlık, valilik ve diğer yetkili birimlerin konuyu çözmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz de konuyu gündem edeceğiz.

Murat Demir: Her dönem tüm belediye başkanları vereceklerini söyledi vermedi. Çözüm istiyoruz.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Ortada büyük sorun var ama çözümsüz de olmaz bu konu.

Murat Demir: Evlerimiz eski deprem olsa yıkılacağına eminiz, ne yıkabiliyoruz ne satabiliyoruz ne alabiliyoruz ortada kaldık mağduruz.

Osman Gögsügüzel: Dilovası Belediyesi’nin bizim mahallede yaklaşık 16 bin kişinin yaşadığı mahallede herhangi bir ek hizmet binası yok. Vergilerimizi, herhangi bir işlemimizi buradan mecburen Dilovası’na gitmek zorunda kalıyoruz. Ek hizmet binası olması gerekiyor. Zabıta biriminin olduğunu biliyorum ama yeterli değil. Vergilerimizi yatırmak için, emlak beyanı için Dilovası’na gitmek zorunda kalıyoruz.. Halk eğitim merkezimiz yok. Olsa da sürekli kapalı. Bir yer tutulmuş kirası ödeniyor ama kapalı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Vatandaş kurslar almak istiyor.

Osman Gögsügüzel: Buradaki emekli insanların bir şekilde bir şeyler ile meşgul olması gerekiyor. Sosyal faaliyet olduğu zaman hem fiziksel sağlık açısından hem ruh sağlığı açısından çok önemli. Halk eğitim merkezi, içerisinde çeşitli kursların verilmesi gerekiyor. Belediyenin ek hizmet binası yapılması lazım. Ulaşımda problem çekiyoruz.

Murat Demir:Anaokulları var yemek verilmiyor, ablalar evden getiriyor çocuklarına kaldırım üzerinde yemek yedirip okula gönderiyorlar. Polisan okulunda öğlen 12 gibi gelinirse görülebilir. Ablalar evden hazırladıkları yemekleri kaldırım üzerinde çocuklarına yedirip öyle gönderiyorlar.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Okullarda bir öğün verilmesi lazım.

Murat Demir: En azından ana sınıfları için verilmeli.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Tüm bu hususları kayıt altına aldık ve gereken milletvekili işlemlerini yapacağız. Soru önergelerimiz ile başvurularımız ile gereken birimlere bakanlıklara mülki amirlere ileteceğiz ve takip edeceğiz. Dilovası ilçemizin önemli sorunları var, bakımsızlıkları, ihmalleri var. Bunların giderilmesi için gereken baskıyı yapacağız. Sizler dile getirdiniz biz de çözülmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız.