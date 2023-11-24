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Bizlere, Giresun’dan galibiyet fotoğrafı gönderin!

Kocaelispor, yarın, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında, deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Temsilcimiz, Çotanak Stadyumu’nda, saat 19.00’da 3 puanı arayacak

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24. RANDEVU

Trendyol 1. Lig’de topladığı 26 puan ile 2. sırada bulunan Kocaelispor, yarın akşam saat 19.00’da, deplasmanda 9 puan ile 17. sırada düşme hattında bulunan Giresunspor ile karşılaşacak. Milli aranın ardından ilk maçını Giresunspor ile deplasmanda yapacak olan temsilcimiz, Çotanak Stadyumu’nda galibiyeti kovalayacak. Kocaelispor ve Giresunspor daha önce 23 maçta karşı karşı karşıya geldi. 10 maçı Giresunspor kazanırken 8 maçı Kocaelispor kazandı. 5 maç ise berabere bitti. İki takım arasında en son oynanan mücadele, 27 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Ziraat Kupası 3. Tur mücadelesinde olmuş ve Giresunspor sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

BANDIRMA TAKİPTE, DİKKAT EDELİM

Kocaelispor, yarın akşam saat 19.00’da, Giresunspor ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, Çotanak Stadyumu’nda başlayacak. Mücadeleyi, İstanbul Bölgesi A klasman hakemi Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut, Nurettin Dinçer Demir ve Yalçın Taşkınfurat yapacak. Kocaelispor’u yakından takip eden Bandırmaspor da yarın akşam maça çıkacak. Bandırmaspor’un rakibi ise Şanlıurfaspor olacak. Kocaelispor’u yakından takip eden Bandırma, sahasında 3 puanı arayacak. Kocaelispor ise Giresun’dan kazasız belasız dönüp yoluna devam etmek istiyor.

MAÇIN KÜNYESİ

GİRESUNSPOR - KOCAELİSPOR

STAT: Çotanak Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Nurettin Dinçer Demir, Yalçın Taşkınfurat

YAYIN: TRT Spor, beIN SPORTS 2, Kocaeli Gazetesi ( Canlı anlatım)

 

KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR

 

Gökhan Değirmenci

Burak Öksüz

Emir Ortakaya

Oğuz Ceylan

Atila Turan

Yusuf Emre Gültekin

Yusuf Cihat Çelik

Joao Reis Amaral

Daniel Candeias

Giorgi Beridze

Douglas Tanque

 

GİRESUNSPOR MUHTEMEL ONBİR

 

Erkan Anapa

Ertuğrul Şenlikoğlu

Kadir Seven

Anıl Yiğit Çınar

Faruk Can Genç

Furkan Kütük

Erol Akdağ

Çekdar Orhan

Vukan Savicevic

Şahin Dik

Brandley Kuwas

# Kocaelispor, Giresunspor, Emir, türkiye

24 Kas 2023 - 13:21 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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