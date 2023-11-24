Bizlere, Giresun’dan galibiyet fotoğrafı gönderin!

24. RANDEVU
Trendyol 1. Lig’de topladığı 26 puan ile 2. sırada bulunan Kocaelispor, yarın akşam saat 19.00’da, deplasmanda 9 puan ile 17. sırada düşme hattında bulunan Giresunspor ile karşılaşacak. Milli aranın ardından ilk maçını Giresunspor ile deplasmanda yapacak olan temsilcimiz, Çotanak Stadyumu’nda galibiyeti kovalayacak. Kocaelispor ve Giresunspor daha önce 23 maçta karşı karşı karşıya geldi. 10 maçı Giresunspor kazanırken 8 maçı Kocaelispor kazandı. 5 maç ise berabere bitti. İki takım arasında en son oynanan mücadele, 27 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Ziraat Kupası 3. Tur mücadelesinde olmuş ve Giresunspor sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.
BANDIRMA TAKİPTE, DİKKAT EDELİM
Kocaelispor, yarın akşam saat 19.00’da, Giresunspor ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, Çotanak Stadyumu’nda başlayacak. Mücadeleyi, İstanbul Bölgesi A klasman hakemi Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut, Nurettin Dinçer Demir ve Yalçın Taşkınfurat yapacak. Kocaelispor’u yakından takip eden Bandırmaspor da yarın akşam maça çıkacak. Bandırmaspor’un rakibi ise Şanlıurfaspor olacak. Kocaelispor’u yakından takip eden Bandırma, sahasında 3 puanı arayacak. Kocaelispor ise Giresun’dan kazasız belasız dönüp yoluna devam etmek istiyor.
MAÇIN KÜNYESİ
GİRESUNSPOR - KOCAELİSPOR
STAT: Çotanak Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEMLER: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Nurettin Dinçer Demir, Yalçın Taşkınfurat
YAYIN: TRT Spor, beIN SPORTS 2, Kocaeli Gazetesi ( Canlı anlatım)
KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR
Gökhan Değirmenci
Burak Öksüz
Emir Ortakaya
Oğuz Ceylan
Atila Turan
Yusuf Emre Gültekin
Yusuf Cihat Çelik
Joao Reis Amaral
Daniel Candeias
Giorgi Beridze
Douglas Tanque
GİRESUNSPOR MUHTEMEL ONBİR
Erkan Anapa
Ertuğrul Şenlikoğlu
Kadir Seven
Anıl Yiğit Çınar
Faruk Can Genç
Furkan Kütük
Erol Akdağ
Çekdar Orhan
Vukan Savicevic
Şahin Dik
Brandley Kuwas
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.