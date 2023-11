Kouakou: “Her zaman hazırım”

"TAKIMIN GİDİŞATINDAN MUTLUYUM"

Kouakou şu şekilde konuştu: ‘’Tabii ki zorlu bir durum. Zorlu bir süreç ama futbol her zaman böyle. Bazı oyuncuların dışarıda kalması gerekiyor. Sonuçta herkes her an oynayamıyor. O yüzden böyle bir sonuç var ama takımın iyi gidişatından dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Her zaman söylediğim gibi sizlere de her zaman takıma yardım etmek istiyorum. Ben tabi ki şu anda birazcık zor bir durumdayım. Oynayan herkes çok harika oynuyor zaten. Bunun da sonucunu görebiliyoruz. Ligin zirvesine yakın bir konumdayız.

"KALİTE İYİ SEVİYEDE"

Ülkesi dışında ilk kez başka bir ülkede top oynayan Kouakou Türkiye’deki futbol ile ilgili şunları dile getirdi, “Tabii ki burada kalite gerçekten iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bu ligi daha önce de burada oynamış İsveçli oyunculardan duymuştum. Onlar bana anlatmışlardı. Tabii ki ilk ayrılışım ülkemden ilk defa başka bir ülkeye gittim. Daha önce İsveç’te başka şehirlerde oynamıştım. Şehir değişikliği yapmıştım ama bu daha farklı.

“İYİ YÖNLERİNE ODAKLANIYORUM”

Türkiye gerçekten çok büyük bir ülke. Buradaki dil ve kültür benim için yeni bir yeni bir tecrübe oluyor. Burada tek başımıza olmak tabii ki birazcık zorlayıcı olabiliyor. Aileden uzak evden uzak olunca ama sağolsun takım arkadaşlarım çok iyiler. Takımda çok iyi bir ortam var ve benimle her zaman pozitif olduğum için bunu bu şekilde aşabiliyoruz. Ayrıca buradaki kurduğum arkadaşlıklar da çok iyi seviyede olduğu için bu bana büyük yardımcı oluyor bu bana. Tabii ki bu süreç zaman oluyor ama zor olsa da bazı şeyler ben her zaman iyi yönleri odaklanıyorum.

“HER ZAMAN TAKIMA DESTEK VERMEK İSTERİM"

Öncelikle ben oynasam da oynamasam da hep aynıyım. Her zaman takıma destek vermek isterim. Her zaman pozitif oluyorum. Sizin de söylediğiniz gibi evet normal mevkiim 9 numara hayatım boyunca futbol kariyerim boyunca hep 9 numara oynadım ama hocam beni başka bir mevkide oynatmak isterse ben bundan asla şikayetçi olmam her zaman takıma yüzde yüzümü vermek için hazır olurum.

“ŞANS GELMESİNİ BEKLİYORUM”

Tabi ki bir gün ben de kendi mevkiimde oynamayı bekliyorum. Fakat şu anda o mevki de ligin zirvesine yaklaşan bir oyuncumuz var. Tanque; çok iyi bir sezon geçiriyor kendisi. Aynı zamanda Atabey’de son maçta girdiğinde çok iyi bir değişiklik yapıldığını göstermiş oldu ve iyi bir katkıda bulundu. Takım için tabii ki bu zor bir süreç ama şampiyon olmak için böyle süreçlerin olması gerekiyor. Şampiyonluk zaten bu şekilde geliyor. Az önce de söylediğim gibi herkes her zaman oynayamıyor. Ben de kendime şansın gelmesini bekliyorum. Tabi ki hocamızın kararı beni nerede oynatmak isterse solda da sağda da hiç oynamamış olsam da orada daha önce ben takımıma yüzde yüzümü vermek için her zaman hazırım.’’