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Sağlam: “Bu şehrin bebeğine sahip çıkalım”

Kocaelispor’un, SMA hastası Mehmet Aslan için başlattığı yardım kampanyasına Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan da çağrı geldi. Sağlam, “Büyük Kocaelispor camiasını Mehmet Aslan'a yardım etmeye davet ediyorum.” dedi

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Kocaeli’de yaşayan 1,5 yaşındaki Mehmet Aslan, SMA Tip 2 hastası olarak dünyaya geldi. Aslan Ailesi minik Mehmet Aslan'ın tedavi parası için yardım bekliyor. Kocaelispor'da SMA hastası Mehmet Aslan için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasına Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan çağrı geldi.

KAMPANYAYA DAVET ETTİ

Kocaelispor tarafından, sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam şu açıklamalarda bulundu: "Şehrimizin bebeği, SMA hastası Mehmet Aslan sizlerden yardım bekliyor. Mehmet Aslan'ın sağlığına kavuşması için kollarımızı sıvıyoruz. Büyük Kocaelispor camiasını Mehmet Aslan'a yardım etmeye davet ediyorum."
# Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor, büyük

24 Kas 2023 - 13:29 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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