Sağlam: “Bu şehrin bebeğine sahip çıkalım”

ZAMAN DARALIYOR…
Kocaeli’de yaşayan 1,5 yaşındaki Mehmet Aslan, SMA Tip 2 hastası olarak dünyaya geldi. Aslan Ailesi minik Mehmet Aslan'ın tedavi parası için yardım bekliyor. Kocaelispor'da SMA hastası Mehmet Aslan için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasına Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan çağrı geldi.
KAMPANYAYA DAVET ETTİ
Kocaelispor tarafından, sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam şu açıklamalarda bulundu: "Şehrimizin bebeği, SMA hastası Mehmet Aslan sizlerden yardım bekliyor. Mehmet Aslan'ın sağlığına kavuşması için kollarımızı sıvıyoruz. Büyük Kocaelispor camiasını Mehmet Aslan'a yardım etmeye davet ediyorum."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.