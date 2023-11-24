Cem Ekinci: “Güzel bir seri yakaladık”

“İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER”
Cem Ekinci açıklamalarında şunları dile getirdi: “Güzel bir süreç geçiriyoruz. Güzel bir seri yakaladık. 10 maçtır mağlup olmuyoruz, inşallah bu böyle devam eder. Kendime gelecek olursak; her idman yüzde yüzünü veriyorum. Kendimi hazır tutmak istiyorum. O şans geldiğinde de iyi değerlendirmek istiyorum. “
“KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ”
Cem Ekinci, ‘Giresun'da nasıl bir Kocaeli sporizleyeceğiz?’ sorusuna şu cevabı verdi, “ Tabi yine oraya kazanmak için gideceğiz. Her maç olduğu gibi ama zor maç. Zor deplasman olacağını biliyoruz. Onlarda alt sıralardan kurtulmak isteyen bir takım genç bir takım, çok koşan, mücadele eden bir takım ama biz kendi kalitemizi sahaya yansıttığımızda oradan 3 puanla döneceğimize inanıyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.