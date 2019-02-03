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Dikkat! Yarın okullar açılıyor... İzmit'te bu okulların giriş saatleri değişti!

Türkiye'de 15 günlük aranın ardındna eğitim döneminin 2. yarısı yarın başlıyor. Eğitim döneminin ilk gününden, son gün olan 14 Haziran'a kadar devam edecek olan sürede İzmit'te bulunan bazı okulların giriş saatleri değiştirildi.

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Türkiye'de 15 günlük aranın ardındna eğitim döneminin 2. yarısı yarın başlıyor. Kocaeli'de bulunan yüzlerce öğretmen ve öğrenci 4 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren 14 Haziran’a kadar devam edecek yeni dönem için okulların yolunu tutacak. Yeni dönemde İzmit'te bulunan bazı okulların giriş saatleri de yığılmayı önlemek amacıyla değiştirildi.

İŞTE O OKULLARIN DEĞİŞEN SAATLERİ

İzmit Milli Eğitim Müdürlüğü, eski cezaevi mevkiinde yapılan Nuh Çimento Eğitim Kampüsü’nde yeni döneme başlayacak okulların giriş saatlerinde düzenleme yaptı. Servis geliş-gidişleri ve öğrenci yığılmasını önlemek amacıyla yapılan düzenlemeyle Yavuz MTAL öğrencileri saat 08.45, İzmit Lisesi öğrencileri saat 09.00’da, yine o kampüse yakın olan Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu öğrencileri de saat 09.15’de okula giriş yapacak.

Bugün 10:27 TSİ - Eğitim

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