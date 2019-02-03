Türkiye'de 15 günlük aranın ardındna eğitim döneminin 2. yarısı yarın başlıyor. Kocaeli'de bulunan yüzlerce öğretmen ve öğrenci 4 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren 14 Haziran’a kadar devam edecek yeni dönem için okulların yolunu tutacak. Yeni dönemde İzmit'te bulunan bazı okulların giriş saatleri de yığılmayı önlemek amacıyla değiştirildi.

İŞTE O OKULLARIN DEĞİŞEN SAATLERİ

İzmit Milli Eğitim Müdürlüğü, eski cezaevi mevkiinde yapılan Nuh Çimento Eğitim Kampüsü’nde yeni döneme başlayacak okulların giriş saatlerinde düzenleme yaptı. Servis geliş-gidişleri ve öğrenci yığılmasını önlemek amacıyla yapılan düzenlemeyle Yavuz MTAL öğrencileri saat 08.45, İzmit Lisesi öğrencileri saat 09.00’da, yine o kampüse yakın olan Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu öğrencileri de saat 09.15’de okula giriş yapacak.