24 Kas 2023 - 13:32- Spor G:

Gölcüksporlu futbolcu Coşkun Güner’e çifte bayram

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Gölcüksporlu futbolcu Coşkun Güner’e çifte bayram mask

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup temsilcimiz Gölcükspor’da forma giyen Coşkun Güner geçtiğimiz günlerde Ülkü Çelik ile nişanlandı. Genç futbolcu, Babaeskispor maçında gol atarak takımına büyük katkı sağlamıştı. Güner çifte bayramı yaşadı.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gölcükspor’da forma giyen yetenekli futbolcu Coşkun Güner, geçtiğimiz günlerde çifte bayram yaşadı. Cemal ile Havva Güner çiftinin oğulları Coşkun Güner ile Yusuf ve Satiye Çelik çiftinin biricik kızları Ülkü Çelik ile nişan merasimi yapıldı. Nişan merasiminde ise Darıca Gençler Birliğinin file bekçisi Volkan Mert Korkmaz ve birçok futbolcu katılım sağlayarak genç çiftleri yalnız bırakmadılar.
# büyük, Darıca

24 Kas 2023 - 13:32 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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