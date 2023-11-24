Gölcüksporlu futbolcu Coşkun Güner’e çifte bayram

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup temsilcimiz Gölcükspor’da forma giyen Coşkun Güner geçtiğimiz günlerde Ülkü Çelik ile nişanlandı. Genç futbolcu, Babaeskispor maçında gol atarak takımına büyük katkı sağlamıştı. Güner çifte bayramı yaşadı.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Gölcükspor’da forma giyen yetenekli futbolcu Coşkun Güner, geçtiğimiz günlerde çifte bayram yaşadı. Cemal ile Havva Güner çiftinin oğulları Coşkun Güner ile Yusuf ve Satiye Çelik çiftinin biricik kızları Ülkü Çelik ile nişan merasimi yapıldı. Nişan merasiminde ise Darıca Gençler Birliğinin file bekçisi Volkan Mert Korkmaz ve birçok futbolcu katılım sağlayarak genç çiftleri yalnız bırakmadılar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.