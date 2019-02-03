İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Beyhan Sokakta ikamet eden 65 yaşındaki Bahtiyar Şanlı, evinde ölü bulundu. Alınan bilgi ve iddialara göre, dün sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Şanlı’nın evine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsı hareketsiz halde buldu.

AĞIZDAN MAVİ SIVI GELDİĞİ KAYDEDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından Şanlı’nın yatağında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini belirlendi. Bahtiyar Şanlı’nın ağzından mavi bir sıvının aktığı kaydedildi. Bu sıvının kullandığı ilaçlardan dolayı olabileceği düşünülüyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlı’nın cenazesi otopsi yapılmak için yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna da sevk edildi.