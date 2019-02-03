Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:42 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:45 TSİ

Yaşlı adam evinde ölü bulundu!

İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Beyhan Sokakta ikamet eden 65 yaşındaki Bahtiyar Şanlı, evinde ölü bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Beyhan Sokakta ikamet eden 65 yaşındaki Bahtiyar Şanlı, evinde ölü bulundu. Alınan bilgi ve iddialara göre, dün sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Şanlı’nın evine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsı hareketsiz halde buldu.

AĞIZDAN MAVİ SIVI GELDİĞİ KAYDEDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından Şanlı’nın yatağında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini belirlendi. Bahtiyar Şanlı’nın ağzından mavi bir sıvının aktığı kaydedildi. Bu sıvının kullandığı ilaçlardan dolayı olabileceği düşünülüyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlı’nın cenazesi otopsi yapılmak için yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna da sevk edildi.

Bugün 10:42 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
6 yaşındaki çocuk kazada yaşamını yitirdi mask
6 yaşındaki çocuk kazada yaşamını yitirdi
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
16 yaşında kalbine yenildi mask
16 yaşında kalbine yenildi
İzmit'te sokak ortasında silah sesleri: 1 yaralı! mask
İzmit'te sokak ortasında silah sesleri: 1 yaralı!
500 bin TL borç yüzünden iş yerini kurşunladı! mask
500 bin TL borç yüzünden iş yerini kurşunladı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL mask
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti mask
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti

GALERİ

Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı mask
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi mask
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı mask
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi mask
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası mask
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası
AKP, seçim kampanyasını başlattı! mask
AKP, seçim kampanyasını başlattı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL