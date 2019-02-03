Haydar Akar'ın BİMER'e yaptığı başvuru üzerine Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, “Avrasya Tüneli açılış yılı için araç geçiş ücreti 4 dolar artı KDV'dir. Bu tutar açılış tarihinde 31 Ocak 2018 tarihine kadar 16,60 lira olarak tespit edildi. Geçiş ücretleri döviz olarak belirlendiğinden her yıl Amerikan tüketici fiyat endeksi oranıyla güncellenmekte ve 2 Ocak tarihli ABD Doları satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek, takip eden yıl için sabitlenmektedir” yanıtını verdi.

DEVLETİN KASASINDAN PARA AKTARILACAK

“Bu cevaba göre 2 Ocak tarihli dolar kuru üzerinden hesaplama yapılması gerekiyor. Merkez Bankası'nın 2 Ocak tarihli satış kuru 5.34 TL idi. Yani 5.34 ile 4.08'i çarptığımızda 21.78 lira çıkıyor. Ancak firma zam yaparken doları 7.38'den hesaplamış. Neye göre hesaplanmış belirsiz'' diyen Akar, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Sözleşmenin hiçbir şartına uymuyor. 4 dolar ve yüzde 8 KDV'si var. Bu tutarın sözleşme gereği 1 Şubat itibarıyla uygulamaya konulması gerekiyor. Zamma seçim ertelemesi yapıldı. Nisan ayına kadar geçen sürede yapmadıkları zammı büyük ihtimalle devlet, işletmeci firmaya ödeyecek. Vatandaşa 1 Nisan şakası yapacaklar. Geçen ve geçmeyen araçlar için aynı Osmangazi Köprüsü gibi devlet kasasından para aktarılacak.”

“BÜYÜK ZARAR EDİYOR”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise Avrasya Tüneli'nde yıllık 25.6 milyon araç Hazine garantisi verildiğini belirterek, şunları söyledi: “Bu proje 1.2 milyar dolara mal oldu. Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya İşletme Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak. Sehven denilen zamda, tek yön geçiş ücretleri otomobil için 32.10 TL, minibüs için 48.10 TL oluyor. Devlet garantili projeler büyük zarar ediyor ve faturasını vatandaş ödüyor.”