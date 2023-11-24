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İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı mask
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D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hacı Halil Mahallesi mevkisinde, H.O. idaresindeki 41 YC 964 plakalı otomobil ile Ö.C. yönetimindeki 34 LB 78 07 plakalı otomobil çarpıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
# sağlık

24 Kas 2023 - 13:33 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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