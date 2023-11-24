D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hacı Halil Mahallesi mevkisinde, H.O. idaresindeki 41 YC 964 plakalı otomobil ile Ö.C. yönetimindeki 34 LB 78 07 plakalı otomobil çarpıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
- Asayiş
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.