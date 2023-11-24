İl Kültür ve Turizm Müdürü Taşdelen: “Amacımız, deniz turizmine daha çok katkı”

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin Kasım Ayı 14. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı başkanlığında Körfez Ticaret Odası (KTO) Meclis Salonu’nda düzenlendi. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli’nin turizmi hakkında bilgiler vererek başladığı konuşmasında, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti. Taşdelen, “Sizlerin pek çok meclis toplantısına katılıyoruz ve bu toplantılarda önemli konulara değinerek, Kocaeli’nin deniz turizmine nasıl daha çok katkı sağlayacağımızın rotasını çiziyoruz. Yaptığımız çalışmaların tamamı şehrimizi tanıtmaya yönelik. Burada en ciddi desteği ise Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizden alıyoruz” dedi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıya; SGK Kocaeli İl Müdürü İsmail Ünlü, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Körfez Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Gümüş, Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sadi Vatan, Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Kulübü, Körfez ilçesi Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri ile meclis üyeleri ile denizcilik camiasının paydaşları katıldı.

ARACI’DAN BAŞKAN TAMER KIRAN’A TEŞEKKÜR

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin meclis ve eğitim salonlarının hasar ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek gerekli çalışmaların yapılmasında, merkez odamızın desteği tam oldu. Bundan dolayı başkanımız Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim” dedi. Aracı, aynı zamanda meclis toplantısı için yer imkanı sağlayan Körfez Ticaret Odası’na da teşekkürlerini iletti.

ÖZTÜRK: “DENİZİN KIYMETİNİ BİZLERE ÖĞRETTİNİZ”

Kürsüye ilk olarak gelen Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz ile birlikte hakikaten çok güzel işlere imza atıyoruz. Körfez’deki bütün birimlerimiz ile uyum içerisinde çalışarak, ilçemize ve ilimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu noktada; ortak akıl ve ortak iletişime çok kıymet veriyoruz. Yaptığımız her bir faaliyette emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten Deniz Ticaret Odamızın Körfez ilçemizde konuşlanması bizlere bugüne kadar faydalanamadığımız, ön görmediğimiz denizin; ticarette ve sosyal hayatta ne kadar kıymetli olduğunu bize öğretti. Bunun için tüm Deniz Ticaret Odası üyelerine, başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

“DENİZ SEKTÖRÜNDEN GELEN PRİMLER ÇOK ÖNEMLİ”

Öztürk’ün ardından söz alan SGK Kocaeli İl Müdürü İsmail Ünlü, “Bugün beni meclis toplantınıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kasım ayı meclis toplantınız hayırlara vesile olsun. SGK, doğumdan önce ve doğumdan sonraki hayatımızı kapsayan, olmazsa olmaz olan bir kurumdur. Bu konuda siz değerli işverenlerimize büyük görev düşüyor. Devletimiz, yatırımcılarıma çok önemli teşvikler sunmakta. Ülkemizin geleceği için ne kadar çok sigortalı personelimiz olursa, devletimiz o kadar çok güçleniyor. Kocaeli’nin katma değeri Türkiye için çok önemli. Burası aynı zamanda denizciliğin çok yoğun olarak kullanıldığı bir liman şehri. Sizlerin devletimize deniz sektöründe personelleriniz adına ödemiş olduğunuz sigorta primleriyle ve iş olanaklarıyla görüyoruz ki; Kocaeli kısa süre içerisinde denizcilik alanında çok daha iyi yerlere gelecek” ifadelerini kullandı.

TAŞDELEN: “DTO KOCAELİ BİZE CİDDİ DESTEK VERİYOR”

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ise şehrimizde İMEAK DTO Kocaeli Şubesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyerek, “Odamızın, Kasım ayı meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz ile bir araya geldiğimizde kendimizi ev sahibi gibi hissediyoruz. Sizlerin pek çok meclis toplantısına katılıyoruz ve bu toplantılarda önemli konulara değinerek, Kocaeli’nin deniz turizmine nasıl daha çok katkı sağlayacağımızın rotasını çiziyoruz. Yaptığımız çalışmaların tamamı şehrimizi tanıtmaya yönelik. Burada en ciddi desteği ise Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizden alıyoruz. Sayın Başkan Vedat Doğusel ve ekibinin deniz turizmi konusundaki hassasiyeti fevkalade seviyede” dedi.

“DÜNYA’DA ÖRNEĞİ AZ OLAN BİR PROJE”

Biz, sadece turizmi konaklama anlayışı içerisinde görmüyoruz, kültürel miras olarak da adlandırıyoruz diyen Taşdelen, “Deniz Ticaret Odası ile birlikte Kerpe’de yapmış olduğumuz Kocaeli’de ilk, dünyada çok az örneği olan bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı Deniz Ticaret Odamızın büyük desteği ile kamuoyuna duyurmayı başardık. ‘Kerpe Su Altı Arkeolojik Kazıları’ adı altında ilerlettiğimiz çalışmalar, ilk bilimsel su altı kazısı olma özelliğini taşıyor. Kazı çalışmaları, Kandıra ilçesine bağlı Kıncıllı Köyü’nün Karadeniz’e kıyısı olan Antik Kalpe Limanı içinde kalan Kerpe Koyunda gerçekleştirilmektedir. 2020 yılından bu yana yapmış olduğumuz arkeolojik kazılar neticesinde meydana çıkan antik buluntular şu anda arkeoloji müzemizde sergileniyor. Arkeoloji Müzemizin ziyaretçi sayısı ise Kerpe’den çıkan eserlerle ile birlikte bir hayli artmış durumda” şeklinde konuştu.

“KARADENİZ’DE KIŞ TURİZMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Karadeniz kıyılarının turizm adına daha verimli kullanılabileceğini de sözlerine ekleyen Fatih Taşdelen, “Karadeniz kıyılarımızdaki turizmimiz bunun yanı sıra deniz ve kum olarak kalsın istemiyoruz. Bu bölgelerde; yelken, sörf ve dalış branşları başta olmak üzere çok sayıda turizm çeşitliliği yaratabiliriz. Özellikle dalış turizmine yoğunlaşmış durumdayız. Dünyada şu an 4 tane örneği olan, ‘Su Altı Arkeopark’ projemiz onaylandı. Yerelde de Deniz Ticaret Odamız bu projemizi destekliyor. İnşallah bölgemizin kalkınması için güzel bir çalışma olacak, turizm çeşitliliğimiz de artmış olacak. Karadeniz’de sadece yazın 50 günlük bir süreyi değil, kışı da içerisine alan bir turizm sistemi kurmak en büyük hedefimiz” dedi.

“MEYDANA GÜZEL ESERLER ÇIKARDIK”

DTO Kocaeli’nin kendileriyle birlikte yol yürümesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Taşdelen, “Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz ile aynı zamanda 3 yıldan beri yürüttüğümüz, ‘İki Deniz Bir Şehir’ fotoğraf yarışmamız var. Bu da ilimizin hem tanıtımı hem de gelecekte hafızası olması açısından çok önemli. Bu sene de yarışmamızı gerçekleştirdik ve binin üzerinde fotoğraf yarışmaya katıldı. Sayının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yarışmamızın ödül törenini 29 Kasım Çarşamba günü gerçekleştireceğiz. Ayrıca, DTO Kocaeli Şubemiz ile kültürel mirasımızın devamına sağlamamız için çocuklarımızın eğitim alması gerektiğini düşündük ve harekete geçtik. Özellikle ilköğretim öğrencilerine yönelik kültürel mirasımızın tanıtılması adına güzel bir eser meydana çıkardık. ‘Su Altı Kültürel Mirasımızı Keşfediyoruz’ kitabımızı geçtiğimiz yıllarda kentimize ve ülkemize kazandırdık. Şimdi bu kitabın bir yenisini daha odamız ile birlikte çıkararak geleceğe aktaracağız. Bize bu çalışmalarda sonsuz destek sunan Deniz Ticaret Odamıza tekrardan huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” dedi.

DOĞUSEL: “COŞKU VE HÜZNÜ BİR ARADA YAŞADIK”

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, mecliste yaptığı konuşmada, “Ekim ve kasım aylarında ardı ardına bir yandan büyük bir coşku, diğer yandan da büyük bir hüzün yaşarız. Coşkumuzun sebebi elbette ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, hüznümüzün sebebi ise 10 Kasım 1938’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışıdır. Meclisimizin açılışında Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutlarken, Atatürk’ü de rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

“İYİ HABERLER ALMAYI UMUYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz’de meydana gelen fırtınada batan Kafkametler gemisi hakkında açıklamalarda bulunan Doğusel, “Hepinizin bildiği gibi dün acı bir haber aldık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak Karadeniz Ereğli’de Kafkametler gemisinin limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak battığını açıkladı. Ne yazık ki bir denizcinin cesedine ulaşıldı. İrtibat kurulamayan mürettebat da var. En yakın zamanda onlardan iyi haber almayı bekliyoruz. Diğer taraftan acı haberler bununla da sınırlı kalmadı. Dalgaların metrelerce yükseldiği Karadeniz Ereğli’de Falcona ve Enko Haslaman adlı iki gemi çarpıştı. Çarpışma gemilerde ağır hasara yol açmazken Aliağa ve Burgaz’dan Ereğli’ye geldikleri bildirilen gemilerin limanda demirli oldukları bilgisine erişildi” ifadelerine yer verdi.

“TEYAKKUZDA OLMAMIZ GEREKİYOR”

Yaşanan fırtına faciası ile ilgili açıklamalarını sürdüren Vedat Doğusel, “Bu saydıklarım ne yazık ki yaşanan hadiselerden sadece ikisi. Hepinizin bildiği gibi 18 ve 19 Kasım tarihlerindeki hava şartları denizcilik açısından da önemli sayılabilecek facialara yol açtı. Özellikle Karadeniz ve Marmara’da çıkan fırtına en çok sektörümüzü etkiledi. İklim değişikliğinin etkilerini gördüğümüz bu zaman diliminde hepimizin teyakkuzda olması gerektiği gerçeğini bundan sonra kuşkusuz ki atlamamamız gerekir” dedi.

“YABANCI HEYET ZİYARETLERİ SÜRÜYOR”

Denizcilik sektörünün önemli isimleri ile bir araya gelemeye devam ettiklerini belirten Başkan Doğusel, “Yabancı heyet ziyaretlerini yoğun olarak yaşamaktayız. Geçtiğimiz ay Fildişi Sahili Cumhuriyeti heyetini ağırladık. Yatırım ve ortaklık imkanlarının görüşüldüğü toplantı bizler için çok faydalı oldu. Körfez Ticaret Odamız Ticari ve İş Geliştirme heyetimiz ile birlikte yaptığımız Özbekistan heyet gezimiz de başarılı olmuştur. Özbekistan’da Sanayi Ticaret Bakanı, Enerji Bakanı, Ticaret ve Sanayi Odası, İş İnsanları Derneği ile bir dizi görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirildi” değerlendirmesinde bulundu.

“İTALYAN HEYETİ ŞEHRİMİZDE AĞIRLADIK”

İtalyan heyetin Kocaeli’de bir dizi temaslarda bulunduğunu söyleyen Doğusel, “Dün ise İtalyan heyetini ağırladık. Türkiye ile İtalya arasında denizcilik sektörlerinin iş birliğini geliştirme adına İtalyan liman otoriterleri, denizcilik sektörü firmaları ve kulüplerinden oluşan heyeti önce Merkez Odamızı ziyaretlerinin ardından Evyap liman tesislerinde ağırladık. Liman işletmesine yönelik bilgi alışverişinin akabinde Şubemizin tanıtımı ile Kocaeli ekonomisi ve liman istatistikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Kocaeli’mizin güçlü yönlerini tanıttık. Ayrıca heyet Sunmar Tersanesini ziyaret ederek incelemelerini tamamladı” dedi.

BAŞKAN DOĞUSEL DE TAMER KIRAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin meclis ve eğitim salonlarının bakım ve onarımda bulunması nedeniyle kendilerini misafir eden Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’e teşekkürler eden Vedat Doğusel, “Kardeş odamız Körfez Ticaret Odası’nın bizlere kucak açmasını takdir ile karşılıyor ve şükran duygularımızı tekrar iletmek istiyoruz. Ayrıca, yaşadığımız bu zorlu süreçte bizlerin her zaman yanında olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran beyefendi ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

“DERİNCE İHRACATTA YİNE LİDER”

Kamuoyuyla liman istatistikleri de paylaşan Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk on ayında ihracatımız 31 milyar 444 milyon dolar olurken, ithalatımızın ise 67 milyar 745 milyon dolara ulaştı. İlk on ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 15 milyar 46 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda ise 7 milyar 105 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti” dedi.

DİLOVASI VE DERİNCE İTHALATTA ZİRVEDE

Verileri paylaşmayı sürdüren İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 20 milyar 521 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 26 milyar 394 milyonluk ithalat gerçekleşti. İlk on ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 275 milyar 255 milyon lira. Geçtiğimiz aya göre ihracatta %4,9’, ithalatta %4,8’lik bir artış yaşanmıştır” dedi.

“ÜLKEMİZE UĞRAYAN GEMİLERİN %16’SI KOCAELİ’YE AİT”

Son olarak gemi ve elleçleme istatistiklerine yer veren Doğusel, “Gemi istatistiklerine gelirsek; 2023 yılı ilk on ayında Kocaeli’ye 2.434 adet Türk bayraklı gemi, 5.625 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 8.059 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin %16’sı Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 23 milyon 592 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 44 milyon 818 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 68 milyon 409 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamından %15.7’lik pay almıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.788.249 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” değerlendirmesinde bulundu.

SUNUM YAPILDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Kasım Ayı 14. Olağan Meclis Toplantısı, SGK Kocaeli İl Müdürü İsmail Ünlü'nün, 'İstihdam Teşvikleri' konulu bilgilendirme sunumu ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.