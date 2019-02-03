Köseköy Ateş efsanesi Süper Amatör’de: 2-1

İlimizin köklü kulüpleri arasında yer alan ve başta Kocaelispor olmak üzere şehir futboluna sayısız futbolcu yetiştiren KöseköyAteşspor, 1. Amatör Play-Off finalinde Dilovası Belediyespor’u 2-1 mağlup etti ve adını Süper Amatör Lig’e yazdırdı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIMDI

Derince Suni Çim Stadı’nda oynanan maçta iki takım taraftarları da tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesi centilmenlik adına çok güzel görüntüler yaşanırken, saha içinde de futbol dışında hareket eden yoktu. Karşılaşmaya hızlı başlayan takım Dilovası’ydı. Sol kanattan gelişen atakta Oktay ceza sahası içinden yaptığı vuruş sonrası topu ağlara gönderdi. (0-1)

ABDÜLHAMİT ÖRÜMCEĞİ ALDI

Golden sonra atak olan takım Köseköy Ateş’ti. 3 kez gole yaklaşan Kartepe ekibinde Sinan 32. dakikada kaleci Ozan Can tarafından ceza sahası dışında düşürüldü. Kazanılan serbest vuruşta topu sol ayağı ile kaleye gönderen Abdülhamit harika bir gole imza attı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da kontrollü futbolu tercih etti. Dilovası’nın biraz daha atak olduğu maçta kıran kırana bir mücadele vardı.

OZİ – İBO AŞ!

Normal sürede bitime 8 dakika kala Köseköy’ünidol haline gelmiş, iki yakın dost, bölgenin sevilen futbolcuları Oğuzhan – İbrahim AŞ. golü geldi. Maç boyunca sahada basmadık yer bırakmayan ikiliden Oğuzhan sağdan topla geldi ve rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiden pasını yerden gönderdi. Uzak kale direği yakınlarında topu önünde bulan İbrahim Yılmaz düzgün bir vuruşla fileleri buldu. (2-1)

HERKES KÖSEKÖYLÜ!..

Kalan sürede Dilovası beraberliği bulmak için elinden geleni yaptı ancak beklediği golü bulamayınca, ikinci kümeden lige giren ve 2016’da yeniden yapılanan KöseköyAteşsporüçüncü yılın sonunda adını Süper Amatör Lig’e yazdırdı. Maçın ardından çok büyük bir sevinç yaşayan Köseköy ekibinde takımdaki tüm futbolcuların Köseköylü olması da şampiyonluğu daha anlamlı bir hale getirdi. Ali KÖKSAL

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 2 DİLOVASI BELEDİYESPOR: 1

STAT: Derince Suni Çim

HAKEMLER: Ömer Kocabey****, Mehmet Ali Vardar***, Emre Şehirli***

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Ramazan Özdamar****, Soner***, İbrahim Budak***, Mete***, Oğuzhan Altınkaya****, Oğuzhan Demir*** Abdülhamit****, Abdülmecit***, Sakhbjan*** İbrahim Yılmaz**** (Abdülsamet**), Sinan***

DİLOVASI BELEDİYESPOR: Ozan Can**, Tahsin**, Recep***, Şahin***, Gürsel***, Ömer**, İsmail** (Ferhat*)Çetin***, Oktay** (Adem*), Hüseyin**, Fikret***

GOLLER: Dk. 3 Oktay (Dilovası) Dk. 33 Abdülhamit, Dk. 82 İbrahim Yılmaz (Köseköy)