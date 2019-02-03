Martı 2017’de kuruldu 2019’da “Süper” oldu

1. Amatör Lig Play-Off final maçında 2017’de kurulan Darıca Kültür Martı Spor ile Kocaeli 1937 Seka, Derince Suni Çim Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 8-0 kazanan Darıca Kültür ve Martı adını Süper Amatör Lig’e yazdırdı.

SEKA İLK 10 DAKİKADA 2 MUTLAK GOL KAÇIRDI

Zorlu mücadeleyi Birtan Yavuz, Okan Oral ve Deniz Duman hakem üçlüsü başarı ile yönetti. Mücadelenin ilk 10 dakikasında Seka iki mutlak gol kaçırırken, Darıca Kültür Martı’nın genç kalecisi Akın Açıkgöz müthiş kurtarışlar yaparak Seka’nın öne geçmesine engel oldu. 13. dakikada Darıca ekibi öne geçti. Atak yönü sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa çok iyi yükselen ve kafası ile vuran Kaptan Levent perdeyi açan isim oldu.

İLK YARI 7-0 BİTTİ

Golden 2 dakika sonra bu kez sahneye çıkan isim Enes’ti başarılı kanat oyuncusu şık bir son vuruşla farkı 2’ye çıkardı. Darıca’nın tecrübeli ismi Mehmet Yılmaz (Şifo) 30 ve 31. dakikalarda usta işi 2 gol sonrasında skoru 4-0’a getirdi. Kaptan Levent 37’de farkı 5’e çıkardı. 2. golün sahibi Enes 43’te rakibinden topu söktü ve kaleci Kaan’ın yanından topu ağlara gönderdi. (6-0) İlk yarının son anlarında İbrahim’in aşırtma vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve ilk yarının sonucunu belirledi. (7-0)

BİR BUÇUK YILDA 2 ŞAMPİYONLUK!

Bir bakıma ilk yarıda işi bitiren Darıca Kültür ve Martı ekibinde oyuna 63’te giren Oğuzhan 8 dakika sonra 71’de kariyerinin en kolay golünü attı ve maçın skorunu tayin. Kalan sürede takımlar atak yapmadı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmayı 8-0 kazanan Darıca Kültür ve Martı Spor adını Süper Amatör Ligi’ne yazdırdı. Sadece 2 yıl önce yani 2017’de kurulan Darıca Kültür ve Martı Spor, 2019 Şubat’ın da adını Süper Amatör Lig’e yazdırarak çok önemli bir başarının sahibi oldu. Erdem ÖVÜÇ

DARICA KÜLTÜR VE MARTI: 8 KOCAELİ 1937 SEKA SPOR: 0

STAT: Derince Suni Çim

HAKEMLER: Birtan Yavuz****, Okan Oral***, Deniz Duman****

DARICA KÜLTÜR VE MARTI: Akın Açıkgöz****, Levent****, Murat***, Halil İbrahim***, Semih***, Burak***, Ali*** (Dk. 61 Cem**), Enes***, Mehmet Yılmaz****, Akın Baydemir*** (Dk. 59 Bahadır**), İbrahim*** (Dk. 63 Oğuzhan***)

KOCAELİ 1937 SEKA SPOR: Kaan*, Çağrı Örgüç*, Anıl*, Mücahit*, İsmail*, Mehmet*, Semih*, Bedirhan*, Çağrı Gülay*, Özkan* (Dk. 65 Berkay*), Eren*

GOLLER: Dk. 13 ve 37 Levent, Dk. 15 ve 43, Dk. Enes, Dk. 30-31 Mehmet, Dk. 45 İbrahim, Dk. 71 Oğuzhan*