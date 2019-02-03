CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, Darıca Kültür Martı Spor’u Süper Amatör Lig’e çıkmasından ötürü tebrik etti. Törk, Seka ile oynanan ve farklı kazanılan maçın ardından Darıca ekibinin soyunma odasına geldi ve tüm takımı tebrik ederek “Sizlere daha önce de başarılı olacağınızı söylemiştim. Nitekim beni yanıltmadınız. 31 Mart itibari ile bazı şeyler Darıca’da çok daha güzel olacak. Sizlerin beklentilerinizin ve eksiklerinizin neler olduğunun farkındayım. Çok önemli bir başarı elde ettiniz. Hepinizin emeklerine, ayaklarına sağlık” dedi.
Bugün 11:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:32 TSİ
Yakup Törk: Beni yanıltmadınız
CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, Darıca Kültür Martı Spor’u Süper Amatör Lig’e çıkmasından ötürü tebrik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz