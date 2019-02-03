Yakup Törk: Beni yanıltmadınız

CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, Darıca Kültür Martı Spor’u Süper Amatör Lig’e çıkmasından ötürü tebrik etti. Törk, Seka ile oynanan ve farklı kazanılan maçın ardından Darıca ekibinin soyunma odasına geldi ve tüm takımı tebrik ederek “Sizlere daha önce de başarılı olacağınızı söylemiştim. Nitekim beni yanıltmadınız. 31 Mart itibari ile bazı şeyler Darıca’da çok daha güzel olacak. Sizlerin beklentilerinizin ve eksiklerinizin neler olduğunun farkındayım. Çok önemli bir başarı elde ettiniz. Hepinizin emeklerine, ayaklarına sağlık” dedi.