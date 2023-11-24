Öğretmenler: “Hakkınızı ödeyemeyiz dediler gerçekten ödemiyorlar!”

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bugün saat 13.00’da Eğitim İş Sendikası baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk için Kültür Tepesinde tören düzenledi. Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu ve yönetimi Atatürk Anıtına çelenk takdim etti. Törene CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve birçok öğretmen katıldı. Hak arayışı hakkında açıklama yapan öğretmenler “uzmanlığım diploma haksızlığa gelemem” “insanca yaşamak istiyoruz” şeklinde ekonomik problemlere dikkat çekerek sloganlar attı.

“ÖĞRETMEN İTİBARSIZLAŞTIRILDI”

Törende konuşmasını gerçekleştiren Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu, “Bugün okullarımızda, bizler için düzenlenen törenlerde, sizlerin yanında olmak yerine alanlardayız çünkü eğitim sistemimizi ve eğitim emekçisinin durumunu yıllardır günden güne kötüleştiren bir yönetim anlayışı nedeniyle bugün bizim için bir gurur nişanesi olduğu kadar aynı zamanda burukluğun da günüdür. Eğitim emekçisinin haklarını kırpan, sistematik olarak itibarsızlaştıran, geçinemez ve yaşayamaz hale getirenler, bugün riyakarca bir tiyatro sergileyerek, bizleri ezberledikleri sözlerle övmek için sıraya girecekler.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ VİCDAN RAHATLATMAK İÇİN KULLANACAKLAR”

Bugün yılın 364 günü eğitime de eğitimciye de çile çektirenler, yılın bir gününü vicdan rahatlatmak, imaj tazelemek için kullanacaklar. Eğitime dair toz pembe bir tablo çizip, eğitim emekçisine en çok kendilerinin değer verdikleri safsatalarını sıralayacaklar. Onlar size kendi elleriyle inşa ettikleri rezil gerçekleri anlatmayacaklar. Ama biz anlatacağız! Bunun için buradayız. Eğitim-İş'in Öğretmenler Günü için binlerce öğretmenle görüştürerek oluşturduğu güncel anketten yola çıkarak anlatalım: Yöneticiler tarafından öğretmenlerin sözüne/fikrine değer verilmiyor. Adına meslek kanunu denen ucube ÖMK'yı çıkarırken öğretmenlere danışmaya lütfetmeyen yönetim zihniyeti, lokal ve daha küçük çaplı yönetimsel kararlarda da despot tarzını koruyor.

Eğitimi herkesten iyi bilen öğretmenlerin yüzde 72'si çalıştığı kurumla ilgili bir karar alınırken görüşünün bile alınmadığını söylüyor. Öğretmenler liyakatin yok edildiği bir sistem içinde erdem mücadelesi veriyor. Öğretmenlerin yüzde 78'i çalıştığı kurumlarda görevde yükselmenin kişisel ve siyasi referanslardan, yani torpilden geçtiğini anlatıyor. Yüzde 88'i de görevde yükselme sınavlarının güvenilir olmadığından emin. Öğretmenlerin yüzde 63'ü okul yöneticileri tarafından siyasi baskı gördüğünü söylüyor.

“OKULLAR LİYAKATTEN ARINDI”

Okul artık öğretmen için liyakatten arındırılmış, siyasallaştırılmış bir yer olduğu kadar huzurun da kapısından girmediği bir yapı. Öğretmenlerin yüzde 90'ı önü alınmayan eğitimciye şiddet olayları nedeniyle kendini güvende hissetmiyor. Mesleğe ihanet kanunu olan ÖMK nedeniyle okulda çalışma barışı kalmadı diyenlerin oranı da yine yüzde 90.

“HAKKIMIZI ÖDEYEMİYORLAR”

Bugün bize "hakkınızı ödeyemeyiz" edebiyatı yapmak için sıraya girecek olan yöneticiler, gerçekten de hakkımızı ödemiyorlar. Öğretmenlerin yüzde 95'i maaşının yetersiz olduğunu söylüyor. Bu maaşla kendim ve ailem için bir gelecek hazırlayamam diyenlerin oranı yüzde 98. Öğretmenlerin hakları gibi umutları da çalınmış durumda; yüzde 96'sı "gelecekten ümitli değilim" diyor. Öğretmenlerin yüzde 96'sı düşük maaş nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığı görüşünde. Sınıfındaki her öğrenciye kendi evladı gibi yaklaşan öğretmenlerin yüzde 97'sinin bütçesi kendi çocuklarının ihtiyacını gidermeye yetmiyor.

“AY SONU GELMİYOR”

Bu Öğretmenlerin yüzde 65'i esnaf, yüzde 37'si şahıslara borçlu. Matematiğe aykırı biçimde öğretmenler için bir ay ortalama 30 gün değil bir yıl gibi geçiyor, ay sonu bir türlü gelmiyor, öğretmenlerin yüzde 72'si her ay borç alarak ödeyebiliyor. Öğretmenlerin yarısından fazlası kredi kartının sadece asgari borcunu verebiliyor.

“BARINAMIYORUZ”

Geçim derdi yüzünden öğretmenler, kendilerini adadıkları mesleklerini bile gönül rahatlığıyla icra edemiyor. Öğretmenlerin yüzde 92'si borçları nedeniyle mesleki veriminin düştüğünün farkında. Öğretmenlerin yüzde 88'i düşük gelir nedeniyle sık sık psikolojik sorunlar yaşadığını anlatıyor. Ülkede kira ortalaması 8 bin 500 liraya tırmanmışken maaşının yarısına yakını barınmaya giden öğretmenlerağırlığı altında ezilmektedir.

“GÖREVDEN ALINMA KORKUSU YAŞANIYOR”

Öğretmenlerin hakları o kadar keyfi şekilde gasp edilmeye başlandı ki Anayasal bir hak olan güvenceli istihdam konusunda bile güven duyulamıyor. Öğretmenlerin yüzde 60'ı görevden alınma korkusu yaşıyor. Güvencesiz, kölelik sistemiyle emeği sömürülen ücretli öğretmenler ordusu da düşünüldüğünde, bu endişenin ne kadar haklı olduğu görülüyor.

“LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM VEREMİYORUZ”

Öğretmenler, Cumhuriyet'e layık bir şekilde laik, bilimsel, adil ve kamusal bir eğitim veremiyor olmanın sıkıntısı içinde. Öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimin niteliğinin her gün biraz daha düştüğü tespitinde birleşiyor. Çalışma hayatı yerle bir edilen öğretmenin, düşük gelir nedeniyle sosyal ve özel yaşamı da sancılı. En insani ihtiyaçlar bile lüks. Öğretmenlerin yüzde 86'sı haftada bir kez bile ailesini yemeğe çıkaramıyor. Öğretmenlerin yüzde 90'ı çok kısa süreli bile olsa ailesiyle bir otelde tatil yapamıyor. Yine yüzde 90 için tatil, evinde kalmaktan ya da köyüne gitmekten ibaret.

“KUŞ KADAR EMEKLİLİK ÜCRETİ”

İnsanca çalışma koşulları ve insanlık onuruna yaraşır bir ücret alamayan öğretmenler için artık yaşanabilir bir emeklilik hayali de imkansız. Ömürleri boyunca çalıştıktan sonra zaten kuş kadar emeklilik ücreti alacak olan öğretmenler, o günler için bir hazırlık da yapamıyor. Maaşından herhangi bir birikim yapamayan öğretmenlerin oranı yüzde 91.

“ACI TABLO”

Üstelik burada önemle vurguluyoruz ki bu acı tablo, sadece öğretmenler için değil tüm eğitim emekçileri için geçerlidir. Tüm eğitim emekçilerinin mücadele örgütü olan Eğitim-İş olarak, her zaman söylediğimiz gibi, eğitim bir ekip işidir. Ve ne yazık ki biraz önce sıraladığımız acı gerçekler, idari memurundan okul personeline, üniversitelerdeki akademisyene kadar tüm eğitim emekçilerinin getirildiği halin özetidir.

“ÖĞRETMENİ ÇIKARIP İMAMI SOKTULAR”

Buradan altını çiziyoruz: Eğitim emekçisinin, bu sorunları çözmek yerine öğretmene önlük giydirmeye çalışan, öğretmeni okuldan çıkarıp imamları sokmaya gayret eden, öğretmenlerin mesleki haklarını teslim etmek yerine o hakları keyfi kriterlere bağlayan, MEB'in raporlarında ortaya çıkan öğretmen açığı kadar bile öğretmen ataması yapmayan, protokol adı altında gerici yapıları eğitimin taşeronu haline getirenlerin boş sözlerine ihtiyacı yoktur.

“BU BÖYLE GİTMEZ”

Eğitim emekçisi geçinemez, barınamaz, yaşayamaz hale gelmiştir. Bu böyle gidemez. Dünyada başöğretmen unvanlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim de eğitim emekçisi de bu kadar değersizleştirilemez.”