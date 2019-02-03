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Yılın en güzel maçıydı!

1. Amatör Lig Play-Offfinallerinden birisi Dilovası Belediyespor ile KöseköyAteşspor arasında Derince Suni Çim Stadı’ndaki maçtı.

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1. Amatör Lig Play-Offfinallerinden birisi Dilovası Belediyespor ile KöseköyAteşspor arasında Derince Suni Çim Stadı’ndaki maçtı. Kazananın Süper Amatör Lig’e çıkacağı mücadele sezonun en mükemmel maçları arasındaki yerini aldı. Saha içindeki mücadele üst seviyedeydi. Ancak saha dışındaki güzel görüntüler her şeyden daha kıymetliydi. Gerek Dilovalılar, gerekse de Köseköylüler ayakta alkışlanacak davranışlarda bulundu.

MAÇ SONU HERKES YAPMAZ

İki takım başkan, yönetici ve taraftar sorumluları maç öncesi bir birilerinin tribünlerine çiçek götürdü, birlikte fotoğraf verildi. Ama maçın ardından 2-1 kaybeden Dilovası’nın başkanı Recep Laç ve beraberindeki yöneticiler bir arada Köseköy tarafına geçti ve "Sevgili Köseköylü kardeşlerimiz... Hepinizi Tebrik eder, Süper Amatör Lig'de başarılar dileriz" dedi. Köseköy tarafı ise samimiyete misli ile karşılık ve hep bir ağızdan "Dilovası" diye tezahürat yapıldı.

İKİSİNE DE HELAL OLSUN

Recep Laç finalde kaybedilen maçın ardından üzgün göründü ve gözyaşlarını tutamadı belki ama o psikoloji ile karşı tarafın ayaklarına kadar giderek sarılması kesinlikle yılın hareketleri arasında yer aldı. Dilovası ekibinin ikinci başkanı Adnan Sak "Bizim için asıl kazanım, asıl şampiyonluk bu" derken, eşi Güler Sak "Oğullarımla gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. Bu görüntüler iki camiaya da “Helal olsun” dedirtti.

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