Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit İlçe Teşkilatı'nın, 102 mahalle temsilcisiyle Tramvay Kafe'de düzenlediği kahvaltılı programda Cumhur İttifakı bir araya geldi. MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz'ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İl ve İlçe yönetimi, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney yanı sıra Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül, MHP MYK üyesi Hilal Elmas, mahalle başkanları, STK temsilcileri katıldı. Düzenlenen programda yetersiz kalan oturma alanı sebebiyle bazı parti üyeleri ve basın mensupları ayakta kaldı.

‘DİĞERLERİ KAZANIRSA BİZE YAZIKLAR OLSUN’

Programa ev sahipliği yapan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz açılış konuşmasını yaparak, “MHP İzmit İlçe Teşkilatı 24 Haziran’da nasıl çalıştıysa 31 Mart’ta da öyle çalışacak. Büyükşehir’de Tahir Büyükakın, İzmit’te Sibel Gönül. Hiç şüphe göstermeden, dün nasıl olduysa bugün de öyle olacak. Büyükşehir’de İYİ Parti’ye İzmit’te CHP’ye başkan kazandıracaksak bize de yazıklar olsun” diye belirtti.

‘CUMHURBAŞKANINN SÖZÜ YERE DÜŞMEYECEK’

Yalçınöz’ün ardından söz alan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Sizlerle gurur duyduğumu hep söyledim. Kimsenin bizi yok saydığı zaman, biz tekrar kendi küllerimizden doğup, Kocaeli’de 140 bin oy almış partinin neferleriyiz. Cumhur İttifakı’yla Türk siyasetinde tarih yazıyoruz. Adaylarımız burada. Kelimeler çok önemlidir. Bir Cumhurbaşkanı, bir belediye başkan adayına yol arkadaşım diyorsa AKP’liler ve MHP’liler Cumhurbaşkanının sözünü yere düşürmeyecektir. Sibel Gönül başkan olacaktır” ifadelerini kullandı. Konuşmalarının devamında Ünlü, “Tahir Büyükakın, devlet tecrübesi kazanmış bir adaydır. İnanıyorum ki Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır. Seçimleri kaybedersek, Cumhur İttifakı tartışılacaktır. Her türlü kapalı kapılar ardından pazarlıklar yapılıyor. Pazarlıktan hayır çıkmaz. Cumhur İttifakı’nın ruhu 31 Mart’ta kazanacaktır” şeklinde konuştu.

‘İTTİFAKA EN BÜYÜK DESTEK KOCAELİ’DEN’

Ünlü’nün ardından söz alan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, "Cumhur İttifakı’na en büyük destek Kocaeli’den geldi. Karşımızdaki saflar netleşti. Bugün HDP İzmit’te, Derince’de ve Dilovası’nda aday çıkarmıyor. Gizleyecek bir şey kalmadı. Zillet İttifakının karşısında yapabileceğimiz tek şey; Cumhur İttifakı’na 31 Mart’ta destek vermek" ifadelerini kullandı.

‘İTTİFAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU’

Eryarsoy’un ardından kürsüye çıkan AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin Türkiye sevdası var. Türkiye sevdasının milli markası Cumhur İttifakıdır. MHP 50’nci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Ben şimdiden kutluyorum. Cumhur İttifakını geliştirmek hepimizin sorumluluğu. Ben teşkilatlardan yetişmiş bir ablanızım, kardeşinizim. Eğer AK Partili mahalle başkanlarıyla bir ve beraberseniz hiçbir zorluk yok. Çalışacağız, başka yolu yok. İzmit bizim sevdamız. Ben Kocaeli’nin ikinci milletvekiliydim. Allah’ın izniyle İzmit’in ikinci belediye başkanı olacağım."

‘ARKAMIZDA DURUN’

Söz alan Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, "Beka meselesi 1071’den beri bu topraklarda var. Her seferinde bir başka vatan evladı bu davaya öncülük ediyor. Cumhur İttifakı, mezara kadar olan bir ittifak. Genel Sekreterken, Aydın Bey’le çok güzel çalışmalar yaptık. Bunlar aramızda sırdır. Belediyeciliğin ne olduğunu biliyoruz. Bu kentte yapılması gerekenleri Sibel Hanım’la yaparız. Yeter ki siz bizim arkamızda durun” şeklinde konuştu. Konuşmasının devamında Büyükakın, “İzmit’i falanca yönetse ne olacak diyorlar. Bizde safız ya bilmiyoruz işin gerçek yüzünü. Cumhur İttifakı beka meselesidir. Pazara kadar değil, mezara kazardır. Bu yolda bizi yücelten değerli il ve ilçe başkanıma teşekkür ediyorum. Sibel Hanım’la Cumhur İttifakını belediyelerde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ekin EKEN