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Zonguldak'ta batmıştı... 3 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Ereğli'de batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda 3 personelin daha cenazesine ulaşıldı. Şu ana kadar 5 personelin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı
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Zonguldak'ta batmıştı... 3 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı! mask

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda 3 personelin daha cenazesine ulaşıldı.Şu ana kadar 5 personelin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

24 Kas 2023 - 14:02 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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