24 Kas 2023 - 14:02 - Asayiş

Zonguldak'ta batmıştı... 3 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Ereğli'de batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda 3 personelin daha cenazesine ulaşıldı. Şu ana kadar 5 personelin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.