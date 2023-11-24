Hamile eşine 'cinsel saldırıda' bulunan Şeyhmus Tatlıcı için karar

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya hamileyken ‘cinsel saldırı’da bulunduğu gerekçesiyle yeniden yargılanan merhum iş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendiyle aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı’nın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Melisa Tatlıcı ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Melisa Tatlıcı, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın avukatları ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Şeyhmus Tatlıcı’yı ‘vücut dokunulmazlığını ihlal etmek suretiyle cinsel saldırı’ suçundan oy çokluğuyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasının da devamına karar verdi.

Öte yandan üye hakim, verilen kararda müştekinin 8 aylık hamile oluşu, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, üst sınıra yakın bir ceza tayini gerekirken alt sınırdan hüküm kurulması, ayrıca sanığın Yargıtay bozma ilamından sonra duruşmaları takip etmeyişi ve pişmanlığa dair samimi bir anlatımının bulunmadığı gerekçeleriyle verilen karara karşı oy kullandı.

NE OLMUŞTU?

Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı’nın boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya cinsel saldırı ve darp uyguladığı iddiasıyla ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Davayı karara bağlayan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın ’tehdit’, ’hakaret’ suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar vermişti.

Sanığın Melisa Tatlıcı’ya karşı işlediği ’kasten yaralama’ suçunun ’cinsel saldırı’ suçu içerisinde eridiği gerekçesiyle beraatına karar veren mahkeme, sanığın cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına hükmetmişti.

Sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını lehe sayan mahkeme, hapis cezasını 10 yıla indirerek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar vermişti. Karara yapılan itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce Yargıtay yolu açık olmak üzere reddedilmişti ve yapılan itiraz ile dosya Yargıtay’a taşınmıştı.

Yerel mahkemece kurulan hükmü inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Şeyhmus Tatlıcı hakkında Melisa Tatlıcı’ya yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan hüküm kurulduğunu ancak ‘cinsel saldırı’ suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.