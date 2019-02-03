Minik Baran’dan Gönül’e şarkılı karşılama

Akmeşe Cuma pazarında esnaf ziyareti sırasında karşılaşılan 4 yaşındaki minik Baran Yılmaz, AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün hayranı çıktı. ‘Başkanım’ nidalarını bir an olsun ağzından düşürmeyen Baran, şarkı söyleyip, dans etti. Minik Baran’ın performansına eşlik eden başkan adayı Gönül, “Maşallah sana, nazar değmesin” dedi. Son olarak Baran, Gönül’e ve çevredeki vatandaşa dualar ettirdi.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Minik gönül yoldaşı Baran ve ailesi ile bir süre sohbet eden AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, “Allah Baran’ı ailesine bağışlasın. Maşallah çok güzel bir çocuk. Fakat ona nazar değmesinden çok korkuyorum. Akmeşe’de Baran gibi birçok çocuğumuz ve gencimiz var. Onların geleceklerinin güzel olması için hep birlikte çok çalışacağız. Gençlerimizin isteklerini dikkate alarak projelerimizi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.