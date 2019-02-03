CHP Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet dün Garnitür kafede Emine Abla büfenin sahibi Emine Keskin ve dostlarının kahvaltısına misafiri oldu. Programa İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İl başkanı Cengiz Sarıbay, İlçe yöneticileri Dalistan Filiz, Mehmet Baştürk, il yöneticisi Selim Yıldız’da katılım sağladı. Hürriyet’e kadınların ilgisi yoğun oldu. Dost meclisinde siyaset konuşulmadı. Ancak kadınlar yerel seçimlerde Hürriyet’e destek olacaklarını ifade ettiler. İzmit’e bir kadın belediye başkanının yakışacağını söylediler. Selin BECER
Bugün 12:14 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:51 TSİ
Hürriyet’e kadın ilgisi yoğun oldu
CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet dost meclisine misafir oldu. Hürriyet’e ilgi büyüktü.
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Bugün 12:14 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz