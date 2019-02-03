Hürriyet’e kadın ilgisi yoğun oldu

CHP Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet dün Garnitür kafede Emine Abla büfenin sahibi Emine Keskin ve dostlarının kahvaltısına misafiri oldu. Programa İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İl başkanı Cengiz Sarıbay, İlçe yöneticileri Dalistan Filiz, Mehmet Baştürk, il yöneticisi Selim Yıldız’da katılım sağladı. Hürriyet’e kadınların ilgisi yoğun oldu. Dost meclisinde siyaset konuşulmadı. Ancak kadınlar yerel seçimlerde Hürriyet’e destek olacaklarını ifade ettiler. İzmit’e bir kadın belediye başkanının yakışacağını söylediler. Selin BECER