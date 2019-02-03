31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde siyasi partiler adaylarını belirleyip saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. EMEP İzmit İlçe Başkanı Reyhan Başaran’ın bağımsız aday olarak Büyükşehir Belediyesine Aday olacağı iddia edildi. Açıklamanın 10 Şubat Pazar günü duyurulması bekleniyor. Selin BECER
Bugün 12:36 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:46 TSİ
Büyükşehir’e kadın aday
31 Mart yerel seçimlerinde EMEP İzmit İlçe Başkanı Reyhan Başaran’ın bağımsız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gireceği iddia edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz