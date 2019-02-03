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Büyükşehir’e kadın aday

31 Mart yerel seçimlerinde EMEP İzmit İlçe Başkanı Reyhan Başaran’ın bağımsız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gireceği iddia edildi.

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31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde siyasi partiler adaylarını belirleyip saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. EMEP İzmit İlçe Başkanı Reyhan Başaran’ın bağımsız aday olarak Büyükşehir Belediyesine Aday olacağı iddia edildi. Açıklamanın 10 Şubat Pazar günü duyurulması bekleniyor. Selin BECER

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