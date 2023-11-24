A. Okan Çağlar- Nurçin Çağlar

Hastalıklarım iyileşti mi? Tabii ki hayır. Bırakın iyileşmeyi her geçen gün daha da kötüye gittim ve organ kayıpları yaşadım. 44-56 yaş arasındaki dönemim ilaç şirketlerinin ve onların işbirlikçilerine hizmet ettiğim dönemim oldu.

Ne zaman ki 8 liraya aldığımız bir kitabı okudum beslenmemi düzelttim ve yaşam tarzımı değiştirdim 50 binden fazla ilacın iyileştiremediği tüm hastalıklarımdan kurtuldum. @a.okancaglar hesabını bu hikayemi tüm detaylarıyla kronolojik sırada ücretsiz kitap gibi yazmak üzere açtım. Hala her gün yediklerimi hikayelerde paylaşıyorum. Son dönemde uyku ve egzersiz bilgilerimi de ekledim. Kısaca şu anda 68 yaşındayım 44-56 yaş arasında yapamadıklarımı ancak şimdi yapabiliyorum.

Peki biz ne yapacağız, halk ne yapacak?

Hepimiz okuyup öğrenmek ve sağlığımızın sorumluluğunu üstlenmek zorundayız. Okuyup öğrenmeden ilaç şirketlerinin ve onların işbirlikçilerinin kurduğu sistemden kurtulmak mümkün değil.

Allahtan artık bilgilerini güncellemiş ekmek önermeyen diyetisyenlerimiz var.

Fonksiyonel tıbbın gold standardı olarak kabul edilen IFM’den @instituteforfxmed eğitim almış ve burada öğrendiklerini sosyal medya üzerinden halka ücretsiz aktarmaya çalışan doktorlarımız var.

Beslenmenin önemini kavramış doktorlarımız var.

Yani öğrenmek artık çok kolay. Yeter ki siz öğrenmek isteyin.

Bugün size daha önce özellikle tiroid konusunda birçok yazısını çevirip aktardığımız @drosborne ‘un glutenin zararlarını ayrıntılı bir şekilde açıkladığı “No Grain No Pain” Türkçesi “Tahıl Yok Dert Yok” kitabından bir bölüm aktaracağız.

Bu kitapta bizim bugüne kadar dile getirdiğimiz birçok konuyu bulacaksınız. Dr. Peter Osborne kitapta “İNSANLARIN BUĞDAY YEMELERİ GEREKTİĞİNE DAİR HİÇBİR BİLİMSEL KANIT BULUNMAMAKTADIR” diyor.

GLUTEN İLE İLGİLİ 8 YANLIŞ BİLGİ

1. YANLIŞ BİLGİ: Gluten yalnızca buğdayda arpada ve çavdarda bazen de yulaf da bulunur.

Doğru değil! Gluten yalnızca birkaç tahıl da bulunan tek tip bir protein değildir; daha ziyade geniş bir protein ailesidir. Bu aileden yalnızca buğdayda, arpada ve çavdarda bulunan tek bir tipi, gliadin, detaylı bir inceleme altına alınmıştır. Her çeşit tahılda bir ya da birden fazla gluten tipi bulunur. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, 400 yeni gluten türü buldu ve bunların kırkının doktorların en sık incelediği gluten türünden daha zararlı olduğu ortaya çıktı.

2. YANLIŞ BİLGİ: Eğer gluten hassasiyetiniz varsa mısır ve pirinç gibi buğdayın yerine geçebilecek gıdaları güvenli tüketebilirsiniz.

Doğru değil! Bütün tahıllar bir tür gluten içerir. Araştırmalar, mısırın (ve mısır yağının) da gluten hassasiyeti olan insanlarda pek çok bağırsak ve sağlık problemlerine yol açtığını gösteriyor. Unutmayın ki mısır bir tahıldır bir sebze değil -ayrıca pek çok fast-food ürünlerinde ve abur cuburda kullanılır. Gizli mısır bazlı gıdaların listesini ulaşmak için glutenfreesociety.org/hidden-corn-based- ingredients adresini ziyaret edebilirsiniz.

3. YANLIŞ BİLGİ: Süt ürünleri gluten içermediği için onları tüketmekte bir sakınca yoktur.

Doğru değil! Bulgulara göre, süt bağışıklık sistemi tarafından gluten gibi "algılanıyor”, bu yüzden eğer gluten hassasiyetiniz varsa bağışıklık sisteminiz süte tepki gösterebilir.

4. YANLIŞ BİLGİ: Eğer Çölyak hastalığınız yoksa istediğiniz kadar çok gluten tüketebilirsiniz.

Doğru değil! Eğer gluten hassasiyeti bir buz dağıysa Çölyak hastalığı bunun yalnızca görünen ucudur ve hassasiyetin yol açabileceği pek çok otoimmün ve diğer çeşit hastalıkların yalnızca bir tanesidir.

5. YANLIŞ BİLGİ: Gluten hassasiyeti ile Çölyak hastalığı aynı şeydir.

Doğru değil! Çoğu insan (ve çoğu sağlık uzun uzmanı) glutenin yalnızca bağırsağı etkilediğini düşünüyor. Gluten hassasiyetinin aslında baş ağrısından kas ağrısına, arteritten tiroit yetmezliğine kadar birçok farklı semptomun kaynağı olduğunu kabul etmiyorlar. Çölyak hastalığı gluten hassasiyetinin yalnızca tek bir göstergesidir. Bu hassasiyet de gluten kaynaklı pek çok ağrılı rahatsızlığa sebep olabilen bir kalıtsal durumdur.

6. YANLIŞ BİLGİ: Gluten hassasiyeti için laboratuvar testleri yapmak uygundur.

Doğru değil! Bütün gluten türlerini içeren bir laboratuvar testi bulunmamaktadır. Doktorlar gluten tepkilerini test ederken yalnızca buğday, arpa ve çavdarın içinde bulunan tek bir gluten türüne bakıyorlar. Dünyanın en yenilikçi laboratuvarı bile yalnızca 12 tür gluten proteinine bakıyor.

7. YANLIŞ BİLGİ: Eğer gluten hassasiyetiniz yoksa glutensiz beslenmek tehlikelidir.

Doğru değil! Hatta eğer ev hanesinden birisinde gluten hassasiyeti bulunuyorsa, eğer herkes aynı beslenme düzenini takip ederek ona destek olursa o kişinin glutensiz beslenme düzeni takip etmesi çok daha muhtemel olacaktır. İnsanların buğday yemeleri gerektiğine dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

8. YANLIŞ BİLGİ: İşlenmiş glutensiz yiyecekler güvenlidir.

Doğru değil! Bu yiyecekler genellikle birçok tahıl (ve soya) barındırır, bunlara da gluten hassasiyeti olan insanların tepki göstermesi muhtemeldir. Eğer sağlığınıza değer veriyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin..

Kaynak: Osborne, Dr. Peter, Tahıl Yok Dert Yok, Olimpos Yayınları, İstanbul, 2019. ISBN: 978-605-7906-32-8