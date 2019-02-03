Kaldırıma çıkan otomobil çitleri aşıp bahçeye girdi

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Kaza, Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 JD 997 plakalı otomobil kaldırama çıktı. Çitleri aşan otomobil bahçeye girdi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, çevredeki vatandaşlar korku yaşadı. Otomobil vatandaşların da yardımı ile itilerek bahçeden yola çıkarıldı. Hasar gören araç daha sonra tamire götürüldü.