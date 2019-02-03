Kaza, Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 JD 997 plakalı otomobil kaldırama çıktı. Çitleri aşan otomobil bahçeye girdi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, çevredeki vatandaşlar korku yaşadı. Otomobil vatandaşların da yardımı ile itilerek bahçeden yola çıkarıldı. Hasar gören araç daha sonra tamire götürüldü.
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Kaldırıma çıkan otomobil çitleri aşıp bahçeye girdi
Körfez ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktıktan sonra çitleri aşarak bahçeye girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz