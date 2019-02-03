Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:49 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:50 TSİ

Kaldırıma çıkan otomobil çitleri aşıp bahçeye girdi

Körfez ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktıktan sonra çitleri aşarak bahçeye girdi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 JD 997 plakalı otomobil kaldırama çıktı. Çitleri aşan otomobil bahçeye girdi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, çevredeki vatandaşlar korku yaşadı. Otomobil vatandaşların da yardımı ile itilerek bahçeden yola çıkarıldı. Hasar gören araç daha sonra tamire götürüldü.

d8c7f9314c9e653b681eff34b12943df-1549187333-1549187358.jpg?

a4a2c6ba6bcd340cb31e36d114c4243c-1549187333-1549187351.jpg?

Bugün 12:49 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
İkiz kardeşleri trafik kazası ayırdı! mask
İkiz kardeşleri trafik kazası ayırdı!
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
6 yaşındaki çocuk kazada yaşamını yitirdi mask
6 yaşındaki çocuk kazada yaşamını yitirdi
22 yaşındaki genç, elektrik akımına kapıldı mask
22 yaşındaki genç, elektrik akımına kapıldı
İzmit'te sokak ortasında silah sesleri: 1 yaralı! mask
İzmit'te sokak ortasında silah sesleri: 1 yaralı!
16 yaşında kalbine yenildi mask
16 yaşında kalbine yenildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL mask
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti mask
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti

GALERİ

Turgutluspor: 1 Kocaelispor: 2 (Bitti) mask
Turgutluspor: 1 Kocaelispor: 2 (Bitti)
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi mask
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi mask
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi
Gebze’de ‘Büyük’ coşku mask
Gebze’de ‘Büyük’ coşku
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı mask
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi mask
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL