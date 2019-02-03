İlk 11'ler belli oldu!

Kocaelispor, Turgutluspor deplasmanında... Maç bugün saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle...
TURGUTLUSPOR İLK 11’İ
MAHMUT DEMİRGAN
EMRE AVCI
KADİR TORBACI
FATİH ERGEN
MELİH VARDAR
FURKAN MEHMET TUNCER
TAYFUN YANAR
ZİHNİ AYDIN
GÜNER OKAY
NECMİ ÇOBAN
YUSUF YILDIRIM
YEDEKLER
MEHMET CAN KÜÇÜKALİOĞLU
ÖZKAN TOPRAK
FATİH ARAT
MEHMET İNCEBACAK
MEHMET BERBER
SALİM UZUN
MUSTAFA YILMAZ
KOCAELİSPOR İLK 11’İ
VOLKAN MERT KORKMAZ
KADİR ÖGE
MURAT SONER BAŞAK
MERT YAVUZ
SEFA NARİN
BURAK SÜLEYMAN
SİNAN PEKTEMEK
MESUT ÖZDEMİR
ONUR ÖZTONGA
HAMZA MUTLU
ALİ KETEN
YEDEKLER
CAN EMRE YÜCEL
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
RIZA ALTINTAŞ
KEREM YILDIRIM
MELİH SÜLEYMAN
ERKAN GÜLTEPE
KEREM YILDIRIM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz