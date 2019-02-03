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Bugün 12:52 TSİ- Spor G: Bugün 13:30 TSİ

İlk 11'ler belli oldu!

Kocaelispor, Turgutluspor deplasmanında... Maç bugün saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle...

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Kocaelispor, Turgutluspor deplasmanında... Maç bugün saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle...

TURGUTLUSPOR İLK 11’İ

MAHMUT DEMİRGAN

EMRE AVCI

KADİR TORBACI

FATİH ERGEN

MELİH VARDAR

FURKAN MEHMET TUNCER

TAYFUN YANAR

ZİHNİ AYDIN

GÜNER OKAY

NECMİ ÇOBAN

YUSUF YILDIRIM

YEDEKLER

MEHMET CAN KÜÇÜKALİOĞLU

ÖZKAN TOPRAK

FATİH ARAT

MEHMET İNCEBACAK

MEHMET BERBER

SALİM UZUN

MUSTAFA YILMAZ

KOCAELİSPOR İLK 11’İ

VOLKAN MERT KORKMAZ

KADİR ÖGE

MURAT SONER BAŞAK

MERT YAVUZ

SEFA NARİN

BURAK SÜLEYMAN

SİNAN PEKTEMEK

MESUT ÖZDEMİR

ONUR ÖZTONGA

HAMZA MUTLU

ALİ KETEN

YEDEKLER

CAN EMRE YÜCEL

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

RIZA ALTINTAŞ

KEREM YILDIRIM

MELİH SÜLEYMAN

ERKAN GÜLTEPE

KEREM YILDIRIM

Bugün 12:52 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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