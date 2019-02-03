Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kocaelispor-Turgutluspor karşılaşması için güzel bir uygulama yaptı. Emniyet müdürlüğü ekipleri anlamlı cümlelerin yer aldığı küçük pankartları taraftarlara dağıttı. Taraftarlar da bunları maça dakikalar kala açarak tüm stada gösterdİ. Karşılaşma öncesi çocuklar aracılığıyla sosyal mesajlar verildi. Erdem ÖVÜÇ
Bugün 13:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:39 TSİ
Karşılaşma öncesi kardeşlik mesajı
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kocaelispor-Turgutluspor karşılaşması için güzel bir uygulama yaptı.
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Bugün 13:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz