Karşılaşma öncesi kardeşlik mesajı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kocaelispor-Turgutluspor karşılaşması için güzel bir uygulama yaptı. Emniyet müdürlüğü ekipleri anlamlı cümlelerin yer aldığı küçük pankartları taraftarlara dağıttı. Taraftarlar da bunları maça dakikalar kala açarak tüm stada gösterdİ. Karşılaşma öncesi çocuklar aracılığıyla sosyal mesajlar verildi. Erdem ÖVÜÇ