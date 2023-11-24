- Eğitim

Yeni öğretmenler yemin etti, emeklilere başarı belgesi verildi

Darıca ilçesinde göreve yeni başlayan öğretmenler yemin ederken, emekli olan öğretmenlere ise başarı belgeleri verildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yeni öğretmenler yemin etti, emeklilere başarı belgesi verildi mask
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Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, müzik öğretmeni Burcu Artuç şefliğinde ve öğrencilerden oluşan koro türküleriyle salonu mest etti. Anadolu köylerine giden öğretmenlerden esinlenerek kısa kısa tiyatro oyunları da sahnelendi. Programda şehit öğretmenler de anıldı.
Zaman zaman duygu dolu anlara sahne alan programda Kaymakam Yüksel Kara, emekli olan 4 öğretmene başarı belgelerini takdim etti. Darıca ilçesinde emekli olan dört öğretmene başarılı belgesi Darıca Kaymakamı Yüksel Kara tarafından takdim edildi. 14 öğretmen de yemin ederek görevlerine başladı.
# emekli, Darıca

24 Kas 2023 - 14:28 - Eğitim

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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