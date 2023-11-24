Yeni öğretmenler yemin etti, emeklilere başarı belgesi verildi

Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, müzik öğretmeni Burcu Artuç şefliğinde ve öğrencilerden oluşan koro türküleriyle salonu mest etti. Anadolu köylerine giden öğretmenlerden esinlenerek kısa kısa tiyatro oyunları da sahnelendi. Programda şehit öğretmenler de anıldı.
Zaman zaman duygu dolu anlara sahne alan programda Kaymakam Yüksel Kara, emekli olan 4 öğretmene başarı belgelerini takdim etti. Darıca ilçesinde emekli olan dört öğretmene başarılı belgesi Darıca Kaymakamı Yüksel Kara tarafından takdim edildi. 14 öğretmen de yemin ederek görevlerine başladı.
Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, müzik öğretmeni Burcu Artuç şefliğinde ve öğrencilerden oluşan koro türküleriyle salonu mest etti. Anadolu köylerine giden öğretmenlerden esinlenerek kısa kısa tiyatro oyunları da sahnelendi. Programda şehit öğretmenler de anıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.