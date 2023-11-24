Ev arkadaşını öldürdü, taksiciyi rehin aldı!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi Tuğrul Sokak'ta saat 02.30 sıralarında bir cinayet yaşandı.

ZANLI EV SAHİBİNİN OĞLU!

İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında oturan Sıtkı Sümeli'nin (44) yanına bir hafta önce gelen ev sahibinin oğlu İsmail S. "Babamla tartıştım seninle kalabilir miym" dedi. Sümeli'nin kabul etmesi üzerine İsmail S. evde kalmaya başladı. İkili arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. İsmail S., Sıtkı Sümeli'yi kafasından bıçaklayarak kaçtı. Bina sakinleri duydukları sesler üzerine polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Sümeli'nin kanlar içinde yerde yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu Sümeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerden sonra ölen kişinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

BIÇAKLA TEHDİT!

Saldırgan olay yerinden bir taksiye binerek uzaklaştığını öğrenen polis ekipleri çalışma başlattı. Kaçtığı güzergâhta taksi değiştirerek ilerlediği öğrenilen katil zanlısı, son bindiği taksinin plakasının ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü bıçakla tehdit ederek istediği yere gitmesini söyleyen saldırgan, polis ekipleri tarafından Fatih Ayvansaray Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan İsmail S. polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği aktarıldı.