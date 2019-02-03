Ablasını öldürüp cesedi ormana attı

Gebze’de ikamet eden 27 yaşındaki Seher Okusal, 2012 yılında bir anda ortalıklardan kaybolunca yakınları tarafından her yerde aranmaya başlandı. Yaklaşık 7 senedir herhangi bir izine rastlanamayan Okutsal için 17 yaşındaki kızı Sevilay A. ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. TV’de yayınlanan program sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği Ekipleri dosyayı tekrar açtı. Ekipler, Sevilay A.’nın ifadesini aldıktan sonra olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Seher Okusal’ın kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşları ve akrabaları tespit edilerek tanık olarak ifadelerine başvuruldu.

Şüpheliler gözaltına alındı

Elde edilen bilgilerden Seher Okusal’ın en son kardeşi olan Mevlüt Okusal (30) ile görüştüğünün belirlenmesi üzerine İstanbul Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla Mevlüt Okusal, babası Hayrettin ve Gebze ilçesinde bulunan M.N. isimli şüpheli ve Mevlüt Okusal’ın eski eşi M.G. gözaltına alındı. M.G ifadesinde eski eşi Mevlüt Okusal’ın, kardeşi Seher Okusal ile tartışırken öldürdüğünü söylediğini ileri sürdü. İfadeleri alınan Seher Okusal’ın babası Hayrettin, eski yengesi M.G ile arkadaşı M.N serbest bırakıldı.

Her şeyi itiraf etti

Mevlüt Okusal ile yapılan sorgusunda olay tarihinde kardeşi Seher Okusal’ın eve alkollü bir şekilde geldiğini, alkollü olması nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, tartışmada kendisini itince duvara çarpıp yere düşerek öldüğünü itiraf etti. Ayrıca olayın ardından kardeşinin cesedini bir çöp torbasına koyup evinin arkasında bulunan derede bir süre sakladığını, daha sonra da Gebze Cuma Köy’de bulunan bir ormanlık alana götürüp sakladığını söylediği öğrenildi. Cinayet şüphelisi Okusal, tamamlanan işlemlerinin ardından önce kardeşinin cesedini attığı ormanlık alana yer göstermeye, daha sonra Gebze Adliyesine sevk edildi. Okusal’ın gösterdiği yerde kadavra köpeği ile cesedin bulunması için çalışmalara başlandı. Nuri AKÇAHARMAN