Alınan bilgiye göre Güney Keretli isimli şahıs, hükümlü ve tutuklunun kaçması, nitelikli yağma, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması ve hırsızlık suçlarından yargılandığı mahkemeler tarafından toplam 28 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği Ekipleri, şahısın yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Güney Keretli’nin kaldığı tespit edilen İzmit Erenler Mahallesi Hocaoğlu Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Güney Keretli, önce Kocaeli Adliyesine ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 13:46 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:48 TSİ
28 yıl 6 ay hapis cezası alan kişi polise yakalandı
İşlediği çeşitli suçlardan yargılandığı mahkemelerce hakkında toplam 28 yıl 6 ay ağır hapis cezası verilen kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 13:46 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz