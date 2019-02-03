28 yıl 6 ay hapis cezası alan kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Güney Keretli isimli şahıs, hükümlü ve tutuklunun kaçması, nitelikli yağma, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması ve hırsızlık suçlarından yargılandığı mahkemeler tarafından toplam 28 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği Ekipleri, şahısın yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Güney Keretli’nin kaldığı tespit edilen İzmit Erenler Mahallesi Hocaoğlu Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Güney Keretli, önce Kocaeli Adliyesine ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN