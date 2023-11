Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait muhtelif çeşitli ağaçlar satılacak

İLAN KOCAELİ İL TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR P. NO CİNSİ BULUNDUĞU YER MİKTARI MUHAMMEN BEDEL

(m3/TL) GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)

( İhale Bedelinin) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Muhtelif tür ve cins ağaçlar

(I., II., III. ve IV. Çap Sınıfı Grubunda Kayın, Gürgen, Meşe, Ihlamur, Akasya, Kavak, Sedir, Servi, Fıstık Çamı, Çınar ve Diğer Yapraklı Ağaçlar) Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Ortaburun Mahallesi 113/12, 143/1, 144/12 taşınmazlar üzerinde 473,730 m³ 1.680,78-TL 23.887,08-TL 05.12.2023 14.30 2 Muhtelif tür ve cins ağaçlar

(I., II., III. ve IV. Çap Sınıfı Grubunda Kayın, Gürgen, Meşe, Ihlamur, Akasya, Kavak, Sedir, Servi, Fıstık Çamı, Çınar ve Diğer Yapraklı Ağaçlar) Kocaeli İli Kartepe İlçesi Avluburun Mahallesi 159/1, 163/1, 163/13, 165/44, 166/95, 166/96, 168/56, 168/54, 187/1, 193/2 taşınmazlar üzerinde 998,752 m³ 1.680,78-TL 50.360,47-TL 05.12.2023 15.30

TOPLAM

1.472,482 m3

1.680,78-TL

74.247,55-TL

1- Yukarıda bilgileri yazılı taşınırların (dikili ağaç) Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İlhan ÖZEL Toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda, 05.12.2023 tarihinde saat 14:30 ve 15:30’da 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2- İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) İhale saatine kadar yatıracakları geçici teminatın makbuzu veya süresiz teminat mektubunu (Banka teyit yazısı ile birlikte) ibraz etmeleri gerekir.

b) Gerçek kişilerin; Nüfus cüzdan suretini, yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgâh senedi), tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişiler adına vekâleten katılacakların; noter tasdikli vekâletnamesini,

ç) Tüzel kişilerin; Siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki kuruluştan yıl içinde alınmış sicil belgesini,

d) Tüzel kişilerin; Siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki kuruluştan yıl içinde alınmış faaliyet belgesini, tüzel kişilik adına teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesini ve imza sirkülerini, ihale gün ve saatine kadar komisyon başkanlığına vermesi veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

3- İstekliler şartnameler ve eklerindeki bütün şartları kabul ve taahhüt etmek zorundadır. İstekliler şartnameleri ve eklerini mesai saatleri içerisinde Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü (Muhasebe Birimi) veya Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünden ücretsiz görebilirler.

4- İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler mazeret olarak kabul edilmeyecektir.

5- İhale bedellerinin %30’u ve vergiler peşin ödenecek olup geriye kalan % 70’lık kısımları için Limit İçi süresiz teminat mektubu alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda vade süresi ihale sözleşmesinin imzalanmasından sonra başlayarak en fazla 5 ay olacaktır. Satış bedeli üzerinden KDV, her türlü vergi, resim, harçlar ile alım, satım, nakliye, işçilik ve diğer her türlü giderler alıcıya aittir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhale bilgileri; Basın İlan Kurumu, İzmit ve Kartepe Belediye Başkanlıklarının ilan panosunda, ''https://kocaeli.tarimorman.gov.tr'' internet adresinde yayınlanmaktadır.

İLAN OLUNUR.