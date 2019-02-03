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Kocaeli, AFAD’ı akreditasyon için buluşturdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kocaeli Şubesi, AFAD temsilcilerini Sakarya’da bir araya getirdi.

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AFAD Kocaeli Şubesi, 15 ilden AFAD temsilcilerini istişare toplantısında nedeniyle buluşturdu. Kocaeli AFAD tarafından düzenlenen istişare toplantısı, Sakarya AFAD Sapanca Birlik Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya; Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın İllerinden 47 gönüllünün yanı sıra, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Müdahale Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu, Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Müdahale Şube Müdürü Ümit Çiğdem, Müdahale Birim Şefi Sebahattin Yaşa ve bölge illeri AFAD İl Müdürleri katıldı.

EN KALABALIK KOCAELİ

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen’in moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda, temsilcilerin görüş ve önerileri dinlendi. AFAD’lıların buluşmasında, gönüllü kuruluşların akreditasyon mevzuatına da son şeklinin verileceği duyuruldu. Kocaeli AFAD kentimizi, İl Müdürü Selim Tekoğul’un önderliğinde 23 kişi ile temsil etti.  Kocaeli haricinde, 30 STK’dan 19’unun temsilci gönderdiği toplantıda, AFAD temsilcilerinin sorunlarına vurgu yapıldı.

Kentimizi temsilen katılanlar

MAG Mahalle Afet Gönüllüleri Başkanı Bahri Soyyiğit, Filiz Müdas,

AKUT İl Sorumluları İzzet Karaköse, Oğuzhan Özkurt,

DESSAT Değirmendere Sualtı Topluluğu Başkanı Sait Güler,

İzmit Belediyesi Gönüllüleri Başkanı Ümit Fındık, İHH AKK Başkanı M. Safa Ayvazoğlu, Umut Yoldadurmaz,

Deniz Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Celal Kavaz, Ayhan Orhan,

AKAK Akademi Arama Kurtarma Derneği Başkanı İsmail İreç, Bahri Açıkgöz,

Karamürsel Sualtı Topluluğu Başkanı Zeki Şirinoğlu,

Kocaeli Sualtı Sporları Derneği Başkanı Hicran Uzun,

GESOTİM Gölcük Arama Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Ergezen,

Beşir Derneği Yöneticileri Şahan Dede, Cavit Ünal,

SAR Arama Kurtarma Derneği Başkanı Erdem Akın,

TRAC Kocaeli Şube Başkanı Ata Okan Gündüz,

TRAC Gölcük Şube Başkanı Umut Öcal

Kartepe Of-road Derneği Başkanı Sabit Barış katıldı.

Bugün 14:06 TSİ - Siyaset

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