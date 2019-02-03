Gölcüklü ülkücüler, jandarmayı ziyaret etti

Gölcük Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Tuncay Cabar ve yönetimi, Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Kırca tarafından karşılanan ülkücüler gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında jandarma subaylık ve jandarma astsubaylık sınavları hakkında bilgi aldıklarını aktardı. Ziyarete ilişkin açıklama yapan, Gölcük Ülkü Ocakları Başkanı Tunca Cabar, “İlçemizin ve ülkemizin güvenliği için büyük önem taşıyan siz güvenlik kuvvetlerimizi ziyaret etmek istedik. Ziyaret isteğimizi kırmayarak, bizi ağırladığı için jandarma komutanlığımıza çok teşekkür ederim” dedi. Cabar’ın konuşmasından sonra duygularını dile getiren, İlçe Jandarma Komutanı Burak Kırca, ziyaretten dolayı memnun kaldığını söyledi.