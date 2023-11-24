Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı yapıldı!

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, Pazar günü sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini arttırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.