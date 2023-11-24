MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, Pazar günü sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini arttırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
- Gündem
Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı yapıldı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.