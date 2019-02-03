İSU’dan personeline etkili iletişim eğitimi

Kocaeli’nin su dağıtıcı firması İSU, personellerinin vatandaşla daha iyi iletişim kurabilmesi adına, “Etkili İletişim Semineri” düzenledi. Seminere konuşmacı olarak Kişisel Gelişim Uzmanı Çağrı Gülsoy davet edildi. Gülsoy, katılımcılara “Vatandaş ve Misafirle İletişim Teknikleri” hakkında paylaşımda bulundu. Kurum, semineri sadece çalışma ortamı için değil, personellerin sosyal hayatına katkıda bulunmak için düzenlendiğini de aktardı. Kurum personellere yönelik iletişim eğitiminin sonuncusu, vatandaşlarla sık sık diyaloğa giren güvenlik görevlilerine oldu. Güvenlik personellerine yönelik eğitimde, kuruma gelen misafirleri ağırlamada hangi iletişim yollarının daha etkili olduğu konuşuldu.



İLETİŞİMDE GÜLÜMSEME

Yüz yüze iletişimin önemi, Sözlü İletişim Kuralları, Telefonda İletişim Kuralları, Vatandaşı/Misafiri Karşılama, Misafirle İlişkide Profesyonellik, İletişimde Mütevazılık ve Öfke Yönetimi, Misafire Çözüm Odaklı Yaklaşma ve iletişimde gülümsemenin önemine vurgu yapılan çalışmanın, personeller tarafından oldukça ilgi gördüğü aktarıldı. Program sonunda Kişisel Gelişim Uzmanı Çağrı gözetiminde kısa iletişim uygulamaları yapıldı.