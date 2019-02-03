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Level Akademi, özel okul oluyor

Geçtiğimiz günlerde kurumunun gerçekleştirdiği yemekli gecede konuşan, Level Akademi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Adem Katanalp, akademilerinin özel okula dönüşeceği haberini verdi.

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Level Akademi Eğitim Kurumları, geçtiğimiz günlerde yemekli organizasyonda bir araya geldi. Öğrencileri ve öğretmenleri buluşturan yemekte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Katanalp ‘10 yılı aşkın süredir Kocaeli’nde dershanecilik, yabancı dil ve etüt hizmetleri sunmaktayız. Eğitim alanındaki tecrübelerimizi “Bizim okulumuz” sloganıyla Yahya Kaptan Koleji olarak devam ettireceğiz. Bu haberi de ilk önce her zaman yanımda olan öğretmen ve öğrencilerimle paylaşmak istiyorum’ dedi.

YAHYA KAPTAN’DA

Level Akademi tarafından kurulacak Yahya Kaptan Koleji, 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde, Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul olarak Yahya Kaptan’da eğitime başlayacak. Kurum tarafından okulun inşası ile ilgili konuşan Katanalp, “Amacımız, kurumumuzun yıllardır merkezi sınavlarda ve yabancı dil eğitiminde yakaladığı başarıyı, edindiği tecrübeyi, okula aktarıp öğrencilerimizi yalnızca okul saatleri içerisinde merkezi sınavlara hazırlamak. Etüt, dershane, özel ders gibi takviyelere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıp, öğrencinin  kişisel, sosyal ve fiziksel gelişimi için ihtiyaç duyduğu zamanı ve faaliyetleri onlara sağlamak, başarılı, sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirmektir. Kurumumuzu tanımak isteyen herkesi bizlerle birebir görüşme yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:13 TSİ - Eğitim

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