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Gölcükspor: 2 Bayburtspor G.İ.Ö: 1 (Bitti)

Gölcükspor, Bayburtspor G.İ.Ö. karşılaşması sona erdi.

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3. Lig 3. Grupta mücadele eden Kocaelispor, 37 puan ile 2. sırada bulunuyor. 1. sırada bulunan Bayburtspor G.İ.Ö. ise 45 puan ile lider durumda. Aynı ligde mücadele eden kentimiz takımlarından Gölcükspor, 21 puan ile 15. sırada... İlk yarısı tamamlanan Gölcükspor-Bayburtspor G.İ.Ö. karşılaşması Kocaelispor açısından da oldukça önem taşıyor. 1-1 biten ilk yarıda Gölcükspor'un golünü Uğur Erk attı. Bayburtspor ilk yarının son dakikalarına doğru durumu eşitledi. Gölcükspor 2. yarıda Batuhan'ın golüyle maçta üstünlüğü yakaladı. Maç bu skorla sona erdi.

GÖLCÜKSPOR:1-BAYBURT GİÖ:2

STAT: Gölcük Şehir      

HAKEMLER: Celal Bayraklı**, Sefa Özcan**, Emre Doğu**  

GÖLCÜKSPOR: İlyas***, Kadir**, Sedat***, Erdem***, Furkan Özyapı*** (İbrahim dk.82 ?), Uğur***, Ali*** (Uğur Uğur dk.59 ***), Selim***, Onur***, Batuhan***, İsmail*** (Ömer dk.56 ***)

BAYBURT GİÖ: Alişan**, Erol*, Ali Kemal**, Selçuk* (Emre dk.75 ?), Serdar*, Haydar* (Okan dk.59 *), Yusuf*, Emre* (Mustafa Dündar dk.81 ?), Feyyaz*, Volkan**, İsmet*

SARI KARTLAR: Furkan, Volkan, Kadir Gezer, Uğur Uğur, Ali Kemal

GOLLER: Uğur dk.43, Serdar dk.45 (pen.), Batuhan dk.71

Bugün 14:18 TSİ - Spor

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