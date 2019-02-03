Körfez'de geniş bir kesim tarafından tanınan, Oktay Moğul ile eşi Zeynep Moğul'un biricik çocukları Ali Asaf 1. yaşına "merhaba" dedi. Ali Asaf için evlerinde doğum günü partisi düzenlendi. Ali Asaf’a doğum günü partisi için özel pasta hazırlandı. Ali Asaf, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları anne ve babasının yardımı ile söndürdü. Ali Asaf'ın yanında bulunanlar ise alkışlarla ' İyi ki doğdun Ali Asaf' diye tezahüratta bulundu. Moğul ailesini, sevenleri de bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ailesi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini söylediler.
Bugün 14:27 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:28 TSİ
Ali Asaf, 1 yaşında
Körfez'de geniş bir kesim tarafından tanınan, Oktay Moğul ile eşi Zeynep Moğul'un biricik çocukları Ali Asaf 1. yaşına "merhaba" dedi.
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Bugün 14:27 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz