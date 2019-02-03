Ali Asaf, 1 yaşında

Körfez'de geniş bir kesim tarafından tanınan, Oktay Moğul ile eşi Zeynep Moğul'un biricik çocukları Ali Asaf 1. yaşına "merhaba" dedi. Ali Asaf için evlerinde doğum günü partisi düzenlendi. Ali Asaf’a doğum günü partisi için özel pasta hazırlandı. Ali Asaf, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları anne ve babasının yardımı ile söndürdü. Ali Asaf'ın yanında bulunanlar ise alkışlarla ' İyi ki doğdun Ali Asaf' diye tezahüratta bulundu. Moğul ailesini, sevenleri de bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ailesi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini söylediler.