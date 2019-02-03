31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kalması ile birlikte muhtar adayları da çalışmalarına hız verdi. Yeniyalı Mahallesi Muhtar Adayı Ülkü Bağcı da o muhtar adayların biri. Gece- gündüz demeden çalıştığını söylen Bağcı, muhtar seçildikten sonra Yeniyalı için canla başla çalışacağını söyledi. Bağcı, mahalle halkını dolaşarak çalışmaların hakkında bilgilendirmede bulundu. Seçim gezileri sırasında konuşan Bağcı, “Mahallemize kadın elinin değme zamanı geldi. Bugüne kadar yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi adına vatandaşlardan destek bekliyorum” dedi.
Bugün 14:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:29 TSİ
Bağcı: Mahalleye kadın eli değmeli
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kalması ile birlikte muhtar adayları da çalışmalarına hız verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz