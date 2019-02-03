Körfez Romanlar Dernek Başkanı Bayram Denizci, Tüm Romanlar Derneği Başkanı Musa Şirin ve Müzisyenler Dernek Başkanı Alparslan Uğur, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ı makamında ziyaret etti. Heyet, ziyaret esnasında, roman çocuklarına özel açılacak keman kursu için de kaymakama teşekkür ettiklerini belirtti. Bir süre kaymakam ile görüşen roman heyeti, kaymakam ile ülke gündemi ve romanların sorunlarına ilişkin fikir alış verişinde bulundu. Ziyaret ile ilgili düşüncelerini paylaşan kaymakam Hasan Hüseyin Can, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek başkanlarına daima destek vereceği söyledi.
Bugün 14:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:29 TSİ
Romanlar, Kaymakam Can'ı ziyaret etti
Körfez Romanlar Dernek Başkanı Bayram Denizci, Tüm Romanlar Derneği Başkanı Musa Şirin ve Müzisyenler Dernek Başkanı Alparslan Uğur, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ı makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz