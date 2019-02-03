Romanlar, Kaymakam Can'ı ziyaret etti

Körfez Romanlar Dernek Başkanı Bayram Denizci, Tüm Romanlar Derneği Başkanı Musa Şirin ve Müzisyenler Dernek Başkanı Alparslan Uğur, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ı makamında ziyaret etti. Heyet, ziyaret esnasında, roman çocuklarına özel açılacak keman kursu için de kaymakama teşekkür ettiklerini belirtti. Bir süre kaymakam ile görüşen roman heyeti, kaymakam ile ülke gündemi ve romanların sorunlarına ilişkin fikir alış verişinde bulundu. Ziyaret ile ilgili düşüncelerini paylaşan kaymakam Hasan Hüseyin Can, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek başkanlarına daima destek vereceği söyledi.