Gürsu, kapı kapı broşür dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Kadın Kolları Başkanı Özlem Zağlı ve Başkan Yardımcısı Feride Aslantaş ile birlikte Hacı Osman Mahallesi'nde iş yerlerini dolaşarak, 16 Şubat tarihinde gerçekleştirecekleri Aday tanıtım programı için broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Farklı bir başkanlık çizdiği belirten Zeki Gürsu'nun bu davranışı, partiler tarafından takdirle karşılandı.