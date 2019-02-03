Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Kadın Kolları Başkanı Özlem Zağlı ve Başkan Yardımcısı Feride Aslantaş ile birlikte Hacı Osman Mahallesi'nde iş yerlerini dolaşarak, 16 Şubat tarihinde gerçekleştirecekleri Aday tanıtım programı için broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Farklı bir başkanlık çizdiği belirten Zeki Gürsu'nun bu davranışı, partiler tarafından takdirle karşılandı.
Bugün 14:29 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:30 TSİ
Gürsu, kapı kapı broşür dağıttı
Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Kadın Kolları Başkanı Özlem Zağlı ve Başkan Yardımcısı Feride Aslantaş ile birlikte Hacı Osman Mahallesi'nde iş yerlerini dolaşarak, 16 Şubat tarihinde gerçekleştirecekleri Aday tanıtım programı için broşür dağıtımı gerçekleştirdi.
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Bugün 14:29 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz