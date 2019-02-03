Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:29 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:30 TSİ

Gürsu, kapı kapı broşür dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Kadın Kolları Başkanı Özlem Zağlı ve Başkan Yardımcısı Feride Aslantaş ile birlikte Hacı Osman Mahallesi'nde iş yerlerini dolaşarak, 16 Şubat tarihinde gerçekleştirecekleri Aday tanıtım programı için broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Kadın Kolları Başkanı Özlem Zağlı ve Başkan Yardımcısı Feride Aslantaş ile birlikte Hacı Osman Mahallesi'nde iş yerlerini dolaşarak, 16 Şubat tarihinde gerçekleştirecekleri Aday tanıtım programı için broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Farklı bir başkanlık çizdiği belirten Zeki Gürsu'nun bu davranışı, partiler tarafından takdirle karşılandı. 

Bugün 14:29 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Jülide Sarıeroğlu, Gönül için geliyor mask
Jülide Sarıeroğlu, Gönül için geliyor
Hürriyet’e kadın ilgisi yoğun oldu mask
Hürriyet’e kadın ilgisi yoğun oldu
Minik Baran’dan Gönül’e şarkılı karşılama mask
Minik Baran’dan Gönül’e şarkılı karşılama
Hürriyet’ten muhtarlara personel desteği sözü mask
Hürriyet’ten muhtarlara personel desteği sözü
AKP'de tanıtım sırası İzmit'te mask
AKP'de tanıtım sırası İzmit'te
Gölcük’te Yıldırım coşkusu mask
Gölcük’te Yıldırım coşkusu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL mask
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti mask
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti

GALERİ

Turgutluspor: 1 Kocaelispor: 2 (Bitti) mask
Turgutluspor: 1 Kocaelispor: 2 (Bitti)
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi mask
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi mask
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi
Gebze’de ‘Büyük’ coşku mask
Gebze’de ‘Büyük’ coşku
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı mask
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi mask
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL