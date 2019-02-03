Gölcük’te Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme toplantısı

Kocaeli İş Sağlığı ve Bilgi Güvenliği Koordinatörü Hayati Öztürk Başkanlığı’nda Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu da katıldı. Toplantıyla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlk etapta altı okulumuz ile başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kalite belgelendirme sürecinin ilçemiz genelinde bulunan diğer okul ve kurumlarımızın da dâhil edilerek sistemli ve planlı çalışmalar haline dönüştürülüp uygulama metotlarının standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır’ denildi.