Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:29 TSİ- Eğitim G: Bugün 14:31 TSİ

Gölcük’te Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme toplantısı

Kocaeli İş Sağlığı ve Bilgi Güvenliği Koordinatörü Hayati Öztürk Başkanlığı’nda Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli İş Sağlığı ve Bilgi Güvenliği Koordinatörü Hayati Öztürk Başkanlığı’nda Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu da katıldı. Toplantıyla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlk etapta altı okulumuz ile başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kalite belgelendirme sürecinin ilçemiz genelinde bulunan diğer okul ve kurumlarımızın da dâhil edilerek sistemli ve planlı çalışmalar haline dönüştürülüp uygulama metotlarının standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır’ denildi.

Bugün 14:29 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
KOÜ ve TÜBİTAK protokol imzaladı mask
KOÜ ve TÜBİTAK protokol imzaladı
KOÜ yemekhanesinde fiyatlar değişti mask
KOÜ yemekhanesinde fiyatlar değişti
"Çocukların oynadığı oyun karakterini etkileyebilir" mask
"Çocukların oynadığı oyun karakterini etkileyebilir"
Gölcük’te Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme toplantısı mask
Gölcük’te Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme toplantısı
Level Akademi, özel okul oluyor mask
Level Akademi, özel okul oluyor
İSU’dan personeline etkili iletişim eğitimi mask
İSU’dan personeline etkili iletişim eğitimi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL mask
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti mask
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti

GALERİ

Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2” mask
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2”
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi mask
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi mask
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi
Gebze’de ‘Büyük’ coşku mask
Gebze’de ‘Büyük’ coşku
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı mask
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi mask
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL