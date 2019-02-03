Kocaeli İş Sağlığı ve Bilgi Güvenliği Koordinatörü Hayati Öztürk Başkanlığı’nda Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu da katıldı. Toplantıyla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlk etapta altı okulumuz ile başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kalite belgelendirme sürecinin ilçemiz genelinde bulunan diğer okul ve kurumlarımızın da dâhil edilerek sistemli ve planlı çalışmalar haline dönüştürülüp uygulama metotlarının standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır’ denildi.
Bugün 14:29 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 14:31 TSİ
Gölcük’te Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme toplantısı
Kocaeli İş Sağlığı ve Bilgi Güvenliği Koordinatörü Hayati Öztürk Başkanlığı’nda Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
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Bugün 14:29 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz