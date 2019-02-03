Postacılar, çantalarında merhamet taşıyacak

PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Kocaeli İl Temsilciği “Çantamda Merhamet Var” projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında, postacılar çantalarında kedi ve köpek maması taşıyor. Postacılar, proje ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Bu anlamlı teslimatın değer taşıyıp, taşımadığına bakmaksızın, tek amacımız sokaktaki dostlarımız için farkındalık oluşturmaktır” denildi. Postacıların, bu projeyi 3 yıldan bu yana uyguladığı belirtildi.