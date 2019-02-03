PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Kocaeli İl Temsilciği “Çantamda Merhamet Var” projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında, postacılar çantalarında kedi ve köpek maması taşıyor. Postacılar, proje ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Bu anlamlı teslimatın değer taşıyıp, taşımadığına bakmaksızın, tek amacımız sokaktaki dostlarımız için farkındalık oluşturmaktır” denildi. Postacıların, bu projeyi 3 yıldan bu yana uyguladığı belirtildi.
Bugün 14:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:32 TSİ
Postacılar, çantalarında merhamet taşıyacak
PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Kocaeli İl Temsilciği "Çantamda Merhamet Var" projesi gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz