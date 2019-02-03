Damlar penaltılarla Süper Lig’de: 5-4

Kocaeli Süper Amatör Lig’e yükselme maçında nefseler kesildi. M.Ali Kağıtçı’da oynanan maçta penaltılarla kazanarak adını Süper Lig’e yazdıran Başiskele Damlarspor, normal süresi 1-1 berabere biten maçta, uzatmalarda da skor değişmeyince, penaltılar sonrası Tavşancılspor’u 5-4 yendi ve adını Süper Lig’e yazdırdı.

SAHA KARIŞTI…

Maça her iki takım da hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın 34. dakikasında saha bir anda karıştı. İki takım futbolcuları arasında çıkan tartışmada, araya giren hakem Metin Ataş olayları yatıştırdı. Tavşancıl’da 37. dakikada Rafet kırmızı kart gördü. 51 dakikada 10 kişilik Tavşancılspor, Emirhan’ın attığı golle öne geçti. Başiskele Damlarspor 60. dakikada beraberlik golünü Coşkun ile buldu. Normal süre 1-1 sona erdi. Karşılaşma uzatmalara gitti, sonuç değişmedi 120 dakikada 1-1 sona erince penaltılara geçildi.

PENALTILARA GİDİLDİ…

Başiskele Damlar’dan Muhammet, Mücahit, Bilal, Barış penaltı ataşlarını gole çevirirken, Coşkun penaltıyı kaçırdı.Tavşancılspor’da Alim, Gökhan ve Emirhan penaltı atışlarını gole çevirirken, Ozan ve Azat atışlardan yaralanamadı. Maç sonrasında Damlarspor şampiyonluğu taraftarları ile doyasıya kutladı. Ahmet AKAY

BAŞİSKELE DAMLAR: 5 TAVŞANCILSPOR: 4

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Metin Ataş ***, Fatih Özbek ***, Abdullah Yalçınkaya ***

BAŞİSKELE DAMLARSPOR: Samet ***, Burak ***, Abdullah Bolboles *** (Tayfun **), Muhammet ***, Yakup ***, Abdullah Karaosmanoğlu ***, Mücahit ***, Bilal ***, Coşkun ***, Mehmet *** (Barış ***), Oben *** (Muhammet Çakır ***

TAVŞANCILSPOR: Mikail ***, Rafet **, Alim ***, Muhammet **, Ozan **, Gökhan ***, Şahin ** (Azat **), Emirhan ***, Kerim ** (Alperen **), Mehmet ** (Burak **), Batuhan *** (Emin **)

GOLLER: Coşkun DK.60, Emirhan DK.51

NORMAL SONUÇ: 1-1

PENALTI ATANLAR: Muhammet, Mücahit, Bilal, Barış (Başiskele Damlarspor), Alim, Gökhan, Emirhan(Tavşancılspor)

PENALTI KAÇIRANLAR: Coşkun (Başiskele Damlarspor) Azat, Ozan (Tavşancılspor)

K.KART: Rafet dk.37