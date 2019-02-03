Körfez ‘KALE’ye gol yağdırdı: 8-2

2. Küme Futbol Ligi A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren üçüncü sıradaki 4 puanlı Kocaeli Körfezspor, M.Ali Kağıtçı’da oynadığı rakibi İzmit Kalespor’un kalesine gol yağdırdı: 8-2. Maçın başından itibaren adeta tek kale oynayan Kocaeli Körfez, her iki yarıda attığı gollerle rakibini farklı yendi ve şampiyonluk yolunda ‘Ben de varım!..’ dedi. İzmit Kalespor ise henüz puanla tanışamadı. Ahmet AKAY
İZMİT KALESPOR: 2 KOCAELİ KÖRFEZSPOR: 8
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEMLER: İsmail Akçay ***, Metin Doğan ***, Atilla Topal ***
İZMİT KALESPOR: Salih **, Olgun ** (Metin **), Özgür ***, Burhan **, Ahmet Yasin **, Yusuf Batur ***, Doğuş ** (İlker **), Emre **, Enes ** (Samet **), Soner **, Yusuf Büyüktepe **
KOCAELİ KÖRFEZSPOR: Adem ***, Kemal ***, Oğuzhan ***, İsmethan ***, Mertcan ***, Furkan ***, Ferdi ***, Emre Palaz ****, Sezgin *** (Onur **), Anıl ***, K.Onur
GOLLER: Özgür DK.12,Yusuf Batur DK.39 (İzmit Kalespor), Emre Palaz DK.10-24-59, Ferdi DK.47-72, Sezgin DK.13, K.Onur DK.15-83 (Kocaeli Körfezspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz