Selanikspor zirve iddiasını bırakmıyor

İlimizin köklü kulüplerinden biri olan İzmit Selanikspor, 2.Küme A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veriyor. Mavi Beyazlılar M.Ali Kağıtçı’daki maçta ağırladığı Kırazlıyalıspor’u 5-0 yendi ve şampiyonluk yolundaki iddiasını bir kez daha gösterdi. Maçın her iki yarısında adeta tek kale oynayan İzmit Selanikspor, başarılı futbolla göz doldurdu. Ahmet AKAY

İZMİT SELANİKSPOR: 5 KİRAZLIYALISPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme A)

HAKEMLER: Kazım Çifçioğlu ***, Ümit Ateş ***, Melih Yıldırım ***

İZMİT SELANİKSPOR: Ergül ***, Tunahan ***, Sezgin ***, Çağatay *** (Emre **), Fehmi ***, Ali ***, Hamza ***, Tuncay ***, Emirhan *** (Berkant **), İsa ***, Halit *** Muhammet **)

KİRAZLIYALISPOR: Çağlar **, Savaş *- (Berkant *), Murat ** (Barış **), Ali **, Barış Ünal **, Enes **, Alperen Aygün **, Ali Osman ** (Alperen **), Mert Yıldız **, Barış **, Muhammet **

GOLLER: Tunahan DK.11, İsa DK.30 (P), Berkant DK.76 Tuncay DK. 41-90