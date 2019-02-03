Selanikspor zirve iddiasını bırakmıyor

İlimizin köklü kulüplerinden biri olan İzmit Selanikspor, 2.Küme A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veriyor. Mavi Beyazlılar M.Ali Kağıtçı’daki maçta ağırladığı Kırazlıyalıspor’u 5-0 yendi ve şampiyonluk yolundaki iddiasını bir kez daha gösterdi. Maçın her iki yarısında adeta tek kale oynayan İzmit Selanikspor, başarılı futbolla göz doldurdu. Ahmet AKAY
İZMİT SELANİKSPOR: 5 KİRAZLIYALISPOR: 0
STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme A)
HAKEMLER: Kazım Çifçioğlu ***, Ümit Ateş ***, Melih Yıldırım ***
İZMİT SELANİKSPOR: Ergül ***, Tunahan ***, Sezgin ***, Çağatay *** (Emre **), Fehmi ***, Ali ***, Hamza ***, Tuncay ***, Emirhan *** (Berkant **), İsa ***, Halit *** Muhammet **)
KİRAZLIYALISPOR: Çağlar **, Savaş *- (Berkant *), Murat ** (Barış **), Ali **, Barış Ünal **, Enes **, Alperen Aygün **, Ali Osman ** (Alperen **), Mert Yıldız **, Barış **, Muhammet **
GOLLER: Tunahan DK.11, İsa DK.30 (P), Berkant DK.76 Tuncay DK. 41-90
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz