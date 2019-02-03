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AKP’li Kocaman: Türkiye üzerinde oyunlar oynanıyor

AKP Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman ve AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Emekevler Mahallesi’nde esnaflarla bir araya geldi. Burada konuşan Kocaman vatandaşları “Türkiye üzerinde oyunlar oynanıyor” diye uyardı.

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AKP Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberindeki AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın ve ilçe yöneticileriyle birlikte Emekevler Mahallesi’nde seçim çalışmalarına devam etti. Emekevler Mahallesi’nde bulunan işyerlerinde esnaflarla bir araya gelen Kocaman, Projeler hakkında bilgi verdi. Seçimler öncesinde ülke üzerinde oyunlar oynandığını söyleyen Kocaman, “Son dönemlerde çeşitli yiyecek maddeleri üzerinden operasyon yapılmak istenildi. Esnafımızın dik duruşu ile bu oyunları bozdu” şeklinde konuştu.

BAYRAK YARIŞI

Esnaflara seslenen Kocaman “Halkımız her zaman ülkesinin ve liderinin yanında olmuştur, bundan sonra da olacaktır. 31 Mart seçimlerinde Ak Parti belediyeciliği devam edecektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizlere emanet edilen bayrağı zamanı gelince bizde teslim edeceğiz. O zamana kadar Kartepemiz için elimizden gelen en iyi şekilde hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:51 TSİ - Siyaset

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