Turan’ın parolası: El birliği, gönül birliği

SKM programları kapsamında Kandıra’da dolaşmadık mahalle bırakmayan AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, gündüz bölümünde taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Günün akşam bölümünde köy ziyaretlerine devam eden Turan, İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram ve teşkilat yöneticileriyle birlikte Doğancılı'ya konuk oldu. Ziyaretlerde konuşan Turan, “Hedefimiz tüm hemşehrilerimizin gönlünü kazanarak, Kandıra'mıza el birliği, gönül birliği içerisinde hizmet etmek.” dedi.

GÜVENLER’E ZİYARET

Beraberinde İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat yöneticileri ile birlikte ziyaretlerde bulunan Turan, Akçaova Köyü’nde yaşamını yitiren Ummuhan Uçak, Katçalı’da vefat eden İsmail Şahin ve Eğercili Köyü’nden Ahmet Karadeniz’in ailelerini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Cenaze evi ziyaretlerinin ardından Güvenler Köyü'ne de uğrayan Turan, burada mahalle sakinleri ile sohbet etti.

TÜM KESİMLERE DOKUNACAĞIZ

Burada Doğancılı Muhtarı Turan Taşdemir ve bölge sakinleri ile bir araya gelen Turan, gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla hemşehrilerine teşekkür etti. Konuşmasında gönül belediyeciliği vurgusu yapan Turan, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek toplumumuzun tüm kesimlerine dokunacağız. Hedefimiz tüm hemşehrilerimizin gönlünü kazanarak, Kandıra'mıza el birliği, gönül birliği içerisinde hizmet etmek.” dedi.