Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:59 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:00 TSİ

AKP’li Özlü, muhtarları geziyor

AKP’nin Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü seçim çalışmaları kapsamında, muhtarları kapı kapı gezerek oy istedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, kıran kırana geçeceği belirtilen Başiskele Belediye Başkanlığı yarışında çalışmaların devam ediyor. Özlü, Başiskeleli muhtarları gezerek seçimlerde destek istedi. Özlü’ye ziyaretlerinde, Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetim üyeleri eşlik ediyor. Özlü, program kapsamında muhtarlara projelerini de anlatıyor.

TEK TEK GEZİYOR

Başiskeleli muhtarları ayrı ayrı gezdiği öğrenilen Özlü, Kullar Tepecik Mahallesi Muhtarı Ahmet Özen, Kullar Yakacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Çoban ve Yaylacık Mahallesi Muhtarı Orhan Firidinoğlu ile bir araya geldi. Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar’ı da ziyaret eden Yasin Özlü bilgi alışverişinde bulunarak istişarelerde bulundu.

UYUM İÇERİSİNDE

Muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu söyleyen Yasin Özlü, “Mahallelerimizin sözcüsü, temsilcisi, ortak aklı ve vicdanı olarak gördüğümüz muhtarlarımızla bir araya geldik. Başiskeleli hemşerilerimizin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini ve önerilerini en yakından bilen ve takip eden muhtarlarımızı ziyaret ediyor, istişarelerde bulunuyoruz. Başiskele’yi uyum içinde hep birlikte başarılı bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Bugün 14:59 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Jülide Sarıeroğlu, Gönül için geliyor mask
Jülide Sarıeroğlu, Gönül için geliyor
Hürriyet’e kadın ilgisi yoğun oldu mask
Hürriyet’e kadın ilgisi yoğun oldu
Minik Baran’dan Gönül’e şarkılı karşılama mask
Minik Baran’dan Gönül’e şarkılı karşılama
Hürriyet’ten muhtarlara personel desteği sözü mask
Hürriyet’ten muhtarlara personel desteği sözü
AKP'de tanıtım sırası İzmit'te mask
AKP'de tanıtım sırası İzmit'te
Gölcük’te Yıldırım coşkusu mask
Gölcük’te Yıldırım coşkusu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL mask
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti mask
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti

GALERİ

Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2” mask
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2”
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi mask
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi mask
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi
Gebze’de ‘Büyük’ coşku mask
Gebze’de ‘Büyük’ coşku
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı mask
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi mask
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL