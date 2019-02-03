AKP’li Özlü, muhtarları geziyor

AKP Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, kıran kırana geçeceği belirtilen Başiskele Belediye Başkanlığı yarışında çalışmaların devam ediyor. Özlü, Başiskeleli muhtarları gezerek seçimlerde destek istedi. Özlü’ye ziyaretlerinde, Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetim üyeleri eşlik ediyor. Özlü, program kapsamında muhtarlara projelerini de anlatıyor.

TEK TEK GEZİYOR

Başiskeleli muhtarları ayrı ayrı gezdiği öğrenilen Özlü, Kullar Tepecik Mahallesi Muhtarı Ahmet Özen, Kullar Yakacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Çoban ve Yaylacık Mahallesi Muhtarı Orhan Firidinoğlu ile bir araya geldi. Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar’ı da ziyaret eden Yasin Özlü bilgi alışverişinde bulunarak istişarelerde bulundu.

UYUM İÇERİSİNDE

Muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu söyleyen Yasin Özlü, “Mahallelerimizin sözcüsü, temsilcisi, ortak aklı ve vicdanı olarak gördüğümüz muhtarlarımızla bir araya geldik. Başiskeleli hemşerilerimizin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini ve önerilerini en yakından bilen ve takip eden muhtarlarımızı ziyaret ediyor, istişarelerde bulunuyoruz. Başiskele’yi uyum içinde hep birlikte başarılı bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz" dedi.